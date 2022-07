Pjevačica Severina Vučković najavila je izlazak novog albuma "Sorry, Sorry", no uz svoje poslovne planove ispričala je i u kojem je stadiju sudski spor oko skrbništva sina Aleksandra.

Album najavila za jesen

Pjevačica aktivno provodi gotovo cijelo ljeto, ažurno radi koncerte diljem regije, a za Novi list je otkrila detalje i oko svog novog albuma.

"Nisam napisala nijednu pjesmu za novi album, ali sam dala aranžmanske ideje, a kao izvođač sam praktički ispočetka učila drugačiji način pjevanja za pojedine pjesme. Brega nam je ustupio solo od Lipe cvatu za jednu pjesmu, bit će to jedna zanimljiva kombinacija", rekla je Seve.

"Upravo smo snimili i omot za album i u planu su dva spota koja snimamo ovaj mjesec. Bebica “Sorry” se najvjerojatnije porađa na jesen. I da, jedva čekam live izvedbe. Za sada je ideja da turneja ide na proljeće 2023.'', otkrila je Severina i potvrdila da će novi album izaći kroz dva do tri mjeseca.

'Moja borba traje i dalje'

Osim toga, Seve se u intervjuu otkrila i detalje iz svog privatnog života te na sudske postupke koje trenutno prolazi.

"Uf… I mojim odvjetnicima je ponekad teško sve ispratiti. Borba nije završena, iako je prošlogodišnjom presudom konačno ukinuta odluka "otmice djeteta od majke". Moja borba traje i dalje, moje pobjede dolaze puževim korakom, ali rat, u koji sam protiv svoje želje uvučena, i dalje traje i kraj je izgledan kao i odluka Putina da se povuče iz Ukrajine", ispričala je Seve.

"Borit ću se dok bude potrebno, a šutjeti iz straha neću. Strah je jedan od najvećih neprijatelja čovjeka", zaključila je pjevačica.