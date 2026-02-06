FREEMAIL
SNAŽNA PORUKA /

Severina obilježila Dan crvenih haljina: Evo koje se značenje krije iza objave

Severina obilježila Dan crvenih haljina: Evo koje se značenje krije iza objave
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Severina je objavom u crvenim haljinama skrenula pozornost na veliki zdravstveni problem

6.2.2026.
15:12
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/pixsell
Severina (53), hrvatska pjevačica i jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, ponovno je iskoristila svoju veliku popularnost na društvenim mrežama kako bi skrenula pozornost na važnu zdravstvenu temu. Na Instagramu, gdje je prati više od milijun ljudi, objavila je niz fotografija u crvenim izdanjima i poslala snažnu poruku podrške ženama.

Moda u službi plemenitog cilja

U objavi koja je u kratkom vremenu prikupila tisuće lajkova, Severina je pozirala u različitim crvenim haljinama – od elegantnih večernjih toaleta do upečatljivih scenskih kostima. Ovoga puta crvena boja nije bila samo modni izbor, već simbol sudjelovanja u kampanji „Dan crvenih haljina“, čiji je cilj podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Pjevačica je u objavi pozvala svoje pratitelje da na društvenim mrežama podijele fotografije u crvenim haljinama te tako podrže globalnu inicijativu. Naglasila je kako je crvena boja simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja na ozbiljan zdravstveni problem koji se kod žena često ne prepoznaje na vrijeme.

"Danas na svojim Instagramima, Facebook-cima, (...), pronađite fotografiju u crvenoj haljini i objavite je... Dan crvenih haljina globalna je inicijativa posvećena podizanju svijesti o moždanom udaru kod žena. Zaštitni znak kampanje je crvena haljina - haljina kao univerzalni simbol žene, a crvena boja kao simbol zdravlja, života i energije, ali i upozorenja", napisala je Severina.

Reakcije na objavu bile su trenutačne i iznimno pozitivne. Komentari podrške nizali su se iz minute u minutu, a obožavatelji su pjevačicu obasuli komplimentima i pohvalama zbog korištenja svoje platforme u plemenite svrhe.

POGLEDAJTE VIDEO:Na Dori će se pjevati Dora, Izrael prvi na kladionicama, Srbija ide s pjesmom Jugoslavija

