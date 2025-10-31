Severina najavila spektakl za doček Nove godine: Evo gdje će nastupiti
Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest
Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina (53), ponovno je oduševila svoje obožavatelje objavom planova za doček Nove godine. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila gdje će ih uvesti u 2026. godinu, obećavajući noć za pamćenje i ispunjenje svih želja.
U videu koji prikazuje isječke s njenih energičnih nastupa, Severina je najavila da će za najluđu noć u godini nastupati u poznatom hotelu Olympia u Vodicama.
"Obećavam(o) samo dobar provod, a uz nas će i sve novogodišnje želje biti ispunjene", napisala je. Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija njenih vjernih pratitelja.
'Ja samo pjevam'
Ova najava dolazi u jeku njene iznimno aktivne godine. Nakon što je za doček 2025. pjevala pred više od 55.000 ljudi u Sarajevu, čime je još jednom potvrdila status regionalne zvijezde, Severina nastavlja nizati uspjehe.
Trenutno je na turneji "Ja samo pjevam", u sklopu koje je nedavno održala emotivan koncert u rodnom Splitu, a uskoro je očekuje i nastup pred tisućama obožavatelja u Areni Zagreb.
Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, a ispod objave zaredali su se komentari podrške i emotikoni srca. Mnogi su je prozvali "kraljicom", potvrđujući da jedva čekaju još jedan njen spektakularni nastup.
