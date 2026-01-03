FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV PRIZOR /

To može samo Severina: Pjevačica na pozornicu stigla u prozirnoj haljini, publika vrištala od sreće

To može samo Severina: Pjevačica na pozornicu stigla u prozirnoj haljini, publika vrištala od sreće
×
Foto: Damir Spehar/pixsell

Cjelokupni dojam zaokružila je besprijekornom šminkom, glamuroznom frizurom i decentnim, ali efektnim nakitom

3.1.2026.
20:19
Hot.hr
Damir Spehar/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone stila. Samo nekoliko dana nakon početka nove godine, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija koje su u kratkom roku prikupile lavinu pozitivnih komentara i oduševile njezine brojne pratitelje. U maniri prave dive, Severina je pokazala kako s velikim samopouzdanjem i glamurom ulazi u 2026. godinu.

Na objavljenim fotografijama Severina pozira u raskošnoj, prozirnoj haljini posutoj srebrnim kristalima koja savršeno prati liniju tijela. Riječ je o kreaciji poznate hrvatske dizajnerice Matije Vuice, s kojom pjevačica uspješno surađuje već godinama i čije haljine često bira za važne prigode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Cjelokupni dojam zaokružila je besprijekornom šminkom, glamuroznom frizurom i decentnim, ali efektnim nakitom. Kratak i jasan opis uz fotografije, "Step into 2026 like...", savršeno je dočarao početak nove godine. 

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Prekrasna, sve joj stoji kao rijetko kome", "Boginja, obožavam je" i "Divnaaa" samo su neki od brojnih komplimenata koji su se nizali ispod objave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Godina puna planova i novih početaka

Podsjećamo, Severina je u protekloj godini bila iznimno aktivna na poslovnom i privatnom planu. Nakon što je ispratila 2025. godinu spektakularnim nastupom u Vodicama, u novu je ušla s velikim ambicijama. Nedavno je podijelila i svoje novogodišnje želje, koje uključuju više sna, redovitu tjelovježbu, čitanje knjiga, putovanja te, kako je duhovito navela, želju da se "zaljubi u nekog normalnog". 

Osim osobnih planova, pjevačicu očekuje i radna godina. Nakon što je krajem 2025. godine najavila selidbu iz stana u kojem je godinama živjela, nije krila i da su pred njom su brojni nastupi.  

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

SeverinaNova GodinaHaljina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV PRIZOR /
To može samo Severina: Pjevačica na pozornicu stigla u prozirnoj haljini, publika vrištala od sreće