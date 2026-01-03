To može samo Severina: Pjevačica na pozornicu stigla u prozirnoj haljini, publika vrištala od sreće

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina Vučković (53), ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone stila. Samo nekoliko dana nakon početka nove godine, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija koje su u kratkom roku prikupile lavinu pozitivnih komentara i oduševile njezine brojne pratitelje. U maniri prave dive, Severina je pokazala kako s velikim samopouzdanjem i glamurom ulazi u 2026. godinu.

Na objavljenim fotografijama Severina pozira u raskošnoj, prozirnoj haljini posutoj srebrnim kristalima koja savršeno prati liniju tijela. Riječ je o kreaciji poznate hrvatske dizajnerice Matije Vuice, s kojom pjevačica uspješno surađuje već godinama i čije haljine često bira za važne prigode.

Cjelokupni dojam zaokružila je besprijekornom šminkom, glamuroznom frizurom i decentnim, ali efektnim nakitom. Kratak i jasan opis uz fotografije, "Step into 2026 like...", savršeno je dočarao početak nove godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Prekrasna, sve joj stoji kao rijetko kome", "Boginja, obožavam je" i "Divnaaa" samo su neki od brojnih komplimenata koji su se nizali ispod objave.

Godina puna planova i novih početaka

Podsjećamo, Severina je u protekloj godini bila iznimno aktivna na poslovnom i privatnom planu. Nakon što je ispratila 2025. godinu spektakularnim nastupom u Vodicama, u novu je ušla s velikim ambicijama. Nedavno je podijelila i svoje novogodišnje želje, koje uključuju više sna, redovitu tjelovježbu, čitanje knjiga, putovanja te, kako je duhovito navela, želju da se "zaljubi u nekog normalnog".

Osim osobnih planova, pjevačicu očekuje i radna godina. Nakon što je krajem 2025. godine najavila selidbu iz stana u kojem je godinama živjela, nije krila i da su pred njom su brojni nastupi.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu