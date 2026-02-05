FREEMAIL
ISKRENO /

Sestra Stele Rade o estetskim zahvatima: Dvije operacije u dva tjedna, otkrila i cijenu

Foto: Dosadni Fotograf/ekskluzivno Za Žena.hr

Influencerica Natali Rade odlučila je bez zadrške podijeliti svoje iskustvo s estetskim zahvatima

5.2.2026.
16:10
Hot.hr
Dosadni Fotograf/ekskluzivno Za Žena.hr
Natali Rade (34), influencerica i sestra pjevačice Stele Rade (27), koja će ove godine nastupiti na Dori, otvoreno je s pratiteljima podijelila svoje iskustvo s estetskim zahvatima kojima se nedavno podvrgnula.

Na društvenim mrežama otkrila je da je u razmaku od samo dva tjedna prošla čak dvije operacije - korekciju kapaka i operaciju nosa - te iskreno progovorila o oporavku, dojmovima i cijeni zahvata.

Dvije operacije u kratkom razdoblju

Natali je prvo operirala kapke, a ubrzo nakon toga odlučila se i na korekciju nosa. Jedanaest dana nakon zahvata na kapcima pokazala je rezultate i priznala da se godinama borila sa spuštenim kapcima, što ju je estetski smetalo.

U objavi je pojasnila kako rana još uvijek lagano utječe na izgled očiju, zbog čega djeluju umorno, no istaknula je da je fokusirana isključivo na vidljivu promjenu kapaka.

Dodala je kako će konačne rezultate pokazati tek nakon što prođe više vremena i oporavak bude u potpunosti završen.

Operacija nosa bez straha i boli

Liječnik joj je, kako je otkrila, ispravio grbu i suzio nos, a cijeli zahvat trajao je oko sat vremena.

Objave su izazvale velik interes pratitelja koji su joj u komentarima slali poruke podrške i želje za brzim oporavkom. Mnogi su istaknuli da su i sami prošli slična iskustva te da nisu požalili zbog odluke.

Posebnu pozornost izazvalo je pitanje cijene zahvata, na koje je Natali otvoreno odgovorila.

Iznenađujuća cijena

Na upit pratitelja koliko je platila operacije, Natali je kratko napisala da se cijena kreće od 4500 eura naviše, što je izazvalo brojne reakcije i iznenađenje među njezinim obožavateljima.

Sestra Stele Rade o estetskim zahvatima: Dvije operacije u dva tjedna, otkrila i cijenu