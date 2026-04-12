MLADA LJUBAV /

Šesnaestogodišnja kći Tysona Furyja prvi put u javnosti sa zaručnikom: Par o kojem svi pričaju

Foto: AARON PARFITT/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Venezuela je za tu priliku odabrala elegantnu i upečatljivu haljinu

12.4.2026.
22:17
Hot.hr
Britanski profesionalni boksač Tyson Fury (37) ovih je dana u središtu pažnje, no ovaj put zbog svoje kćeri Venezuele Fury (16), koja se prvi put u javnosti pojavila sa svojim zaručnikom Noahom Priceom (17). Mladi par zajedno je pratio borbu na stadionu Tottenhama, gdje je Fury odmjerio snage s Arslanbekom Makhmudovom.

Prvo zajedničko pojavljivanje

Venezuela i njezin zaručnik, koji se također bavi amaterskim boksom, privukli su veliku pažnju već samim dolaskom. Njihovo prvo javno pojavljivanje dolazi nekoliko mjeseci nakon zaruka koje su izazvale brojne reakcije u javnosti.

Šesnaestogodišnja kći Tysona Furyja prvi put u javnosti sa zaručnikom: Par o kojem svi pričaju
Foto: Ben Whitley/PA Images/Profimedia

Za ovu prigodu Venezuela je odabrala tirkiznu haljinu ukrašenu detaljima, uz cipele na petu u neutralnim tonovima i upečatljiv nakit. Noah se odlučio za elegantno izdanje – crni smoking i bijelu košulju, čime su zajedno ostavili dojam skladnog i dotjeranog para.

Zaruke koje su podijelile javnost

Podsjetimo, Noah je Venezuelu zaprosio na njezin 16. rođendan, što je iznenadilo mnoge. Vijest o zarukama brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala podijeljene reakcije – dok su jedni paru čestitali, drugi su izrazili zabrinutost zbog njihove dobi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Paris Fury (@parisfury1)

Unatoč kritikama, obitelj Fury podržava njihovu odluku. Venezuela je već organizirala djevojačku večer, što je dodatno potaknulo nagađanja o skorom vjenčanju, dok je Tyson Fury u svom prepoznatljivom stilu kroz šalu komentirao i moguće planove za budućeg zeta.

