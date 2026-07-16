Seka Aleksić čestitala suprugu rođendan, a njihova ljubavna priča krije filmski početak

Popularna srpska pjevačica Seka Aleksić (45) ponovno je razveselila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta posebnim povodom. Pjevačica je podijelila fotografije s proslave 43. rođendana svog supruga Veljka Piljikića i pokazala djelić obiteljske atmosfere iz njihova doma.

"Srećan rođendan našem tati", napisala je Seka uz objavu na kojoj pozira sa suprugom i njihovim sinovima, Jovanom i Jakovom. Fotografije su otkrile intimnu atmosferu slavlja u vrtu obiteljske kuće, gdje je pažnju privukao elegantno uređen stol za goste, ali i Sekino izdanje.

Dok je Veljko za ovu prigodu odabrao opuštenu kombinaciju bijele košulje i crnih kratkih hlača, Seka je zablistala u upečatljivoj smeđoj kombinaciji suknje i topa s metalnim detaljima. Njezino izdanje posebno je oduševilo pratitelje koji su joj u komentarima ostavili brojne komplimente.

"Seka izgleda nikad zgodnije i ljepše", "Prava granata" i "Samo gledajte kako Seka dolazi u eru seksi mamasite", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod objave.

Ljubav koja je počela neobično

Iako danas djeluju kao jedan od najskladnijih parova regionalne estrade, početak njihove veze bio je sve samo ne klasičan. Seka i Veljko upoznali su se 2009. godine, kada je on počeo raditi kao njezin tjelohranitelj. Prema ranijim Sekinim pričama, između njih se vrlo brzo razvila bliskost, a profesionalni odnos ubrzo je prerastao u ljubav. Zanimljivo je da je njihov prvi susret bio upravo na Veljkov rođendan, a samo nekoliko dana kasnije započeli su romantičnu vezu.

Pjevačica je u više navrata govorila kako ju je kod Veljka osvojila njegova jednostavnost i način na koji se prema njoj odnosio. Iako je u početku bilo onih koji nisu vjerovali da će njihova veza potrajati, par je dokazao suprotno. Seka i Veljko vjenčali su se 2010. godine u Beogradu.

Njihova ljubavna priča dobila je još jednu važnu dimenziju nakon što su se ostvarili kao roditelji. Seka i Veljko dugo su čekali na prinovu, a najveća želja ostvarila im se 2016. godine kada su dobili sina Jakova. Četiri godine kasnije obitelj je postala bogatija za još jednog dječaka, Jovana. Pjevačica je više puta isticala koliko joj znači Veljkova podrška, posebno u odgoju djece i balansiranju između obiteljskog života i zahtjevne glazbene karijere.

Tijekom godina često su isticali da im je obitelj na prvom mjestu, a pjevačica je poznata po tome da suprugovu podršku posebno cijeni tijekom svoje glazbene karijere. Njihov odnos rijetko puni naslovnice zbog skandala, a upravo suprotno — često ih se ističe kao jedan od stabilnijih parova na regionalnoj estradi.