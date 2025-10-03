Otkriveno pravo lice pjevačice Seke Aleksić? Bivši član benda otkrio šokantne detalje

Ognjen Martinović, nekadašnji bubnjar popularne srpske pjevačice Seke Aleksić (44), odlučio je javno progovoriti o neugodnom incidentu koji se dogodio prošle godine u Švicarskoj, kada su pjevačica i cijeli njezin bend bili uhićeni u Zürichu, piše Kurir.

Naime, švicarska policija tada je navodno upala u noćni klub kako bi izvršila rutinsku provjeru radnih dozvola. Nakon što je utvrđeno da dio dokumentacije nije bio u skladu s propisima, svi članovi benda, uključujući i Seku, su privedeni. Prema riječima bivšeg bubnjara, Seka je napustila bend koji je u Švicarsku stigao bez radnih dozvola.

Problemi sa zakonom

"Menadžer je zakazao svirku u Zürichu kod upitnog vlasnika, u kavani u kojoj je već ranije bila racija zbog zabava tijekom pandemije, a koliko sam čuo, i zbog neke droge. U tu kavanu, menadžment (čitaj: muž Velja) poslao je klince glazbenike zajedno sa Sekanom, bez obaveznih radnih dozvola. Tako su nas uhitili u klubu nakon nastupa, držali nas četiri dana u pritvoru i zabranili nam ulazak u Šengen zonu na dvije godine", napisao je Ognjen, pa dodao:

''Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je cijeli izbačen i nije dobio nikakvu naknadu. Svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i vjerojatno će nam biti teško dobivati vize ubuduće, a možemo očekivati i pretresanja na granicama i kad zabrana prođe. Ovo su i mediji prešutjeli iako im je bila dostavljena cijela priča, a mene više boli ona stvar da šutim", napisao je ogorčeni bivši član Sekinog benda, prenosi Kurir.

