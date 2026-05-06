NJEGOVA NAJVEĆA PODRŠKA

Saša Matić iskreno o braku sa samozatajnom Anđelijom: 'Ne bih ga mijenjao za ništa na svijetu'

Saša Matić iskreno o braku sa samozatajnom Anđelijom: 'Ne bih ga mijenjao za ništa na svijetu'
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Par je u braku još od 2003. godine, a danas su ponosni roditelji dviju kćeri, Tare (18) i Aleksandre (23)

6.5.2026.
Saša Matić (48) danas slovi za jednu od najvećih glazbenih zvijezda u regiji. Njegovi koncerti redovito su rasprodani, a publika mu iz godine u godinu ostaje vjerna. Ipak, unatoč velikom profesionalnom uspjehu, pjevač često ističe kako mu je najveće postignuće ono privatno, obitelj koju je izgradio sa suprugom Anđelijom Matić.

Par je u braku još od 2003. godine, a danas su ponosni roditelji dviju kćeri, Tare (18) i Aleksandre (23). Iako Anđelija rijetko istupa u javnosti, njihova dugogodišnja ljubav i skladan odnos često su tema interesa javnosti.

U nedavnom razgovoru za Kurir, Matić je iskreno progovorio o tajni uspješnog braka.

“Djeluje i jeste uspješan. Nema tajne i posebnog recepta. Ljubav, razumijevanje i istinska podrška grade naš odnos sve ove godine. Kad ti je zaista stalo do nekog tvog, učinit ćeš sve da taj odnos zauvijek bude mir i zahvalnost, koje ne bih mijenjao ni za što na svijetu”, rekao je pjevač.

Bez drame i ljubomornih scena

Na pitanje o ljubomori i mogućim nesuglasicama, Matić je odgovorio u svom prepoznatljivo smirenom tonu, uz dozu humora.

“Što se tiče scena, ja sam samo za to da na pozornici napravim dobru žurku i provod. Sve ostale vrste scena nisu mi bliske”, poručio je.

Obitelj kao sigurna luka

Pjevač ne skriva koliko mu obitelj znači, osobito u izazovnim životnim trenucima. Ističe da mu je upravo ona najveća podrška i razlog zbog kojeg svaki uspjeh ima smisla.

“Obitelj mi je uvijek najvažnija. Svaki uspjeh za mene vrijedi samo kad je s njima. Oni su moje prvo mjesto na koje odlazim kad treba nešto proslaviti i moje sigurno utočište kada život postane težak. Kad se čovjek okruži ljudima koji ga bezuvjetno vole, izliječi se od svega što život donese”, zaključio je.

 

 

