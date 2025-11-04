Saša Kovačević otkrio kakvo vjenčanje priželjkuju on i zaručnica

Srpski pjevač Saša Kovačević poznat po brojnim baladama koje su osvojile srca publike diljem regije obilježava dva desetljeća karijere velikim koncertom u Sava Centru. Krajem listopada zaručio se sa svojom dugogodišnjom partnericom Zoranom Tasovac, a sretnu vijest podijelio je s obožavateljima na Instagramu. U razgovoru za Blic otkrio je kakvu svadbu planira sa zaručnicom.

Njihova je ljubav inspirirala i njegovu novu pjesmu “Romeo”. Iako je sam čin prosidbe bio spontan i pomalo komičan, pjevač kaže da je upravo to učinilo trenutak posebnim.

"Nisam imao tremu. Showbusiness te očeliči. Ni sa 16 godina kad sam počeo raditi nisam imao tremu. Nemam tremu jer znam da je Zorana žena mog života, to je čin koji sam ja mogao napraviti i u prvih par meseci. Prosidba nije ni bila toliko romantična uživo, jer moj brat ima takvu situaciju sa želucem, kad god se uzbudi, on jako kašlje, a između ostalog, on je bio jedan od glavnih aktera cijelog događaja. On je toliko kašljao da ju ja nisam ni mogao pitati želi li se udati za mene. To je nama bila ekstremno duhovito.", kazao je u intervjuu.

Kakvu svadbu planiraju?

Otkrio je i da je prsten odabrao sam, nakon što ga je ugledao u jednoj zlatarnici, te da je Zorana već slutila što se sprema. U cijelom događaju posebnu je ulogu imala i Zoranina kći Iskra, koja je unatoč silnom uzbuđenju pomogla u čuvanju tajne.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Na pitanje o planovima za vjenčanje, Saša je otkrio da ni on ni Zorana ne žele raskošnu, javnu ceremoniju.

"Planiramo intimno vjenčanje, to je naša zajednička želja. Ako bi Zorana htjela veliko slavlje, naravno da bih pristao, ali oboje sanjamo nešto mirnije u krugu obitelji i najbližih, možda na egzotičnoj lokaciji ili u Italiji.", kazao je.

Dodao je i da bi svadba mogla biti uskoro: "Moguće je da će se svadba dogoditi ove godine. Eto, sada sam rekao, pa da zatvorimo tu temu. Sprema se nešto lijepo svakako, ali ne bih o detaljima", izjavio je pjevač za Telegraf.

