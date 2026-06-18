Saša Kovačević objavio fotografije s vjenčanja i poručio supruzi: 'Vidim cijelu našu budućnost'

Jedan od najpopularnijih pop pjevača u regiji, Saša Kovačević (40), uplovio je u bračnu luku. Sretnu vijest podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši seriju romantičnih fotografija s vjenčanja s dugogodišnjom partnericom Zoranom Tasovac, a sve je popratio iznimno emotivnom porukom posvećenom svojoj supruzi.

Privatna ceremonija i poruka puna ljubavi

Iako se vjenčanje održalo 6. lipnja, par je fotografije uspio zadržati u privatnosti više od deset dana. Fotografije, koje potpisuje Doroteja Tipsin, otkrivaju sretni par u zagrljajima, tijekom prvog plesa te uz elegantnu svadbenu tortu. Mladenka je zablistala u nekoliko vjenčanih haljina, dok je mladoženja nosio klasično crno odijelo.

Uz seriju fotografija, pjevač je svojoj odabranici uputio dirljive riječi. "06.06.2026. Pokraj tebe je sve dobilo smisao, a ovaj dan samo je kruna naše ljubavi. Gledam te danas i vidim cijelu svoju budućnost, prelijepu, nasmijanu i punu ljubavi", napisao je Kovačević. "Hvala ti, ljubavi, za svaki osmijeh, podršku, ljubav, za tvoju dobrotu i što si danas stala pokraj mene da zajedno zakoračimo u naše 'zauvijek'. Volim te najviše!" dodao je u emotivnoj poruci koja je dirnula njegove brojne obožavatelje.

Dvostruko slavlje u obitelji

Sreći u obitelji Kovačević tu nije kraj. Samo dan prije nego što je pjevač javno potvrdio vjenčanje, mediji su prenijeli vijest da par očekuje i svoje prvo zajedničko dijete. Nedugo nakon toga, otkrili su da očekuju dječaka, što je izazvalo dodatno oduševljenje javnosti. Dok je Kovačeviću ovo prvo dijete, njegova supruga Zorana iz prijašnje veze ima kćer Iskru, s kojom pjevač gaji vrlo blizak odnos. Objava je u kratkom roku prikupila lavinu pozitivnih reakcija, a čestitke su pristizale sa svih strana. Među prvima su se javile i brojne poznate osobe, uključujući pjevačice Natašu Bekvalac i Andreanu Čekić te pjevača Peđu Jovanovića, koji su paru poželjeli sreću u zajedničkom životu.

Čini se kako je za popularnog pjevača ovo jedno od najsretnijih razdoblja u životu. Nakon što je godinama svoju privatnost držao podalje od očiju javnosti, Kovačević je s obožavateljima podijelio najvažnije trenutke, potvrdivši da je u Zorani pronašao ljubav svog života, s kojom sada započinje novo, uzbudljivo poglavlje.