Udovica Halida Bešlića nije došla na komemoraciju? Došao je njegov sin sa suprugom i djecom

Sarajevo danas tuguje. Komemoracija za Halida Bešlića bit će u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a pjevač će biti pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.

Pratite tijek događaja:

Supruga nije došla?

11.17 - Kako piše Kurir, sin Dino Bešlić stigao je u Narodno kazalište sa suprugom i djecom, dok je pokraj njega ostala prazna stolica s natpisom imena Halidove udovice, koja nije prisustvovala komemoraciji.

Minuta šutnje

11.00 - Minutom šutnje počela je komemoracija za Halida Bešlića. Brojni prijatelji i obitelj okupili su se kako bi odali počast legendarnom glazbeniku.

Zvijezde se okupljaju

10.55 - Brojne zvijezde okupile su se kako bi ispratile kralja narodne glazbe. Među njima su Indira Levak, Šerif Konjević, Željko i Jovana Joksimović, Emir Hadžihafizbegović, Aco Pejović, Jala Brat, Haris Džinović i brojni drugi.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Tko je sve došao, pogledajte u našoj galeriji.

10.43 - Komemoracija za Halida Bešlića započinje u 11 sati, a brojni prijatelji, obitelj i kolege okupljaju se u Narodnom kazalištu.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Povodom ovog događaja, Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt proglasili su Dan žalosti, dok je u Sarajevu na snazi posebna regulacija prometa.

Za građane koji neće moći ući u kazalište, na Trgu Susan Sontag ispred zgrade bit će postavljeni LED ekrani kako bi svi mogli pratiti komemoraciju i odati posljednju počast.

Besplatan prijevoz

10.37 - Sva vozila "Sarajevo Taxija" s fotografijama Halida Bešlića, prevoze putnike besplatno na njegov posljednji ispraćaj.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Sarajevo se sprema na ispraćaj

10.30 - Na svakom uglu mogu se vidjeti fotografije voljenog pjevača, dok su jake policijske snage raspoređene u središtu grada zbog komemoracije i vjerske ceremonije.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Dino Bešlić, sin Halida Bešlića, već je stigao u Narodno kazalište kako bi nadgledao organizaciju događaja, želeći da sve protekne dostojanstveno, onako kako njegov otac zaslužuje. Video možete pogledati OVDJE.

Odali mu počast

Iz Gradske uprave Sarajeva obavijestili su javnost kako, uvažavajući želje obitelji, najbližih prijatelja i suradnika Halida Bešlića, pristup medijima neće biti dopušten tijekom komemoracije. Očekuje se da će posljednjem ispraćaju legendarnog glazbenika prisustvovati oko 30.000 ljudi.

Podsjetimo, sinoć se cijeli svijet opraštao od Halida Bešlića. Okupljanja su se održala u brojnim državama, a u Zagrebu je Zrinjevac bio krcat obožavateljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni trenuci u srcu Sarajeva: Grad pjeva Halidovu 'Romaniju'