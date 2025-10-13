Veliki gest /

Sarajevski klub na veliki način odao počast Halidu Bešliću: 'Ova tribina sada nosi tvoje ime'

Sarajevski klub na veliki način odao počast Halidu Bešliću: 'Ova tribina sada nosi tvoje ime'
×
Foto: Pixsell

Općina Centar uskoro će razmatrati prijedlog

13.10.2025.
11:30
Sportski.net
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometni klub Sarajevo zatražio je od sarajevske općine Centar da zapadna tribina stadiona „Asim Ferhatović Hase“ ponese ime legende bh. muzike Halida Bešlića. Inicijativa je znak zahvalnosti za njegov doprinos kulturi, humanitarnom radu i dugogodišnju povezanost s klubom i gradom.

Bešlić je preminuo 7. listopada 2025. u 72. godini, a njegov odlazak potresao je cijelu Bosnu i Hercegovinu i regiju. FK Sarajevo ističe da je Halid bio mnogo više od pjevača, simbol grada i prijatelj kluba.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FK Sarajevo (@fk_sarajevo)

 

„Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču, hvala za sve što si dao Sarajevu i FK Sarajevo. Zato, zapadna tribina nosit će tvoje ime – da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas“, poručili su iz kluba.

Općina Centar uskoro će razmatrati prijedlog, koji je već naišao na podršku javnosti. Komemoracija će biti 13. oktobra u Narodnom pozorištu, a dženaza ispred Begove džamije. Ako inicijativa prođe, Halid Bešlić zauvijek će ostati prisutan na „Koševu“.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivni prikazi iz cijele Hrvatske: Okupljeni obožavatelji oprostili se od Halida Bešlića

Halid BešlićKosevoSarajevo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Veliki gest /
Sarajevski klub na veliki način odao počast Halidu Bešliću: 'Ova tribina sada nosi tvoje ime'