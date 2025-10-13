Sarajevski klub na veliki način odao počast Halidu Bešliću: 'Ova tribina sada nosi tvoje ime'

Nogometni klub Sarajevo zatražio je od sarajevske općine Centar da zapadna tribina stadiona „Asim Ferhatović Hase“ ponese ime legende bh. muzike Halida Bešlića. Inicijativa je znak zahvalnosti za njegov doprinos kulturi, humanitarnom radu i dugogodišnju povezanost s klubom i gradom.

Bešlić je preminuo 7. listopada 2025. u 72. godini, a njegov odlazak potresao je cijelu Bosnu i Hercegovinu i regiju. FK Sarajevo ističe da je Halid bio mnogo više od pjevača, simbol grada i prijatelj kluba.

„Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču, hvala za sve što si dao Sarajevu i FK Sarajevo. Zato, zapadna tribina nosit će tvoje ime – da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas“, poručili su iz kluba.

Općina Centar uskoro će razmatrati prijedlog, koji je već naišao na podršku javnosti. Komemoracija će biti 13. oktobra u Narodnom pozorištu, a dženaza ispred Begove džamije. Ako inicijativa prođe, Halid Bešlić zauvijek će ostati prisutan na „Koševu“.

