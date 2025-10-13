Halidova unuka rasplakala cijelu dvoranu: 'Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali mi smo to znali...'

Na komemoraciji u čast preminulog glazbenika Halida Bešlića (70) u sarajevskom Narodnom kazalištu, najemotivniji trenutak dogodio se kada se okupljenima obratila njegova unuka Lamia. Njezin iskren i dirljiv govor ganuli su sve prisutne do suza, piše Kurir.

Foto: Nidal Šaljić

‘Mama nam nije rekla da si nas napustio, a znali smo’

Mala Lamia hrabro je stala pred okupljene i započela svoje obraćanje riječima koje su duboko odjeknule među svima koji su voljeli legendarnog pjevača.

„Mama nam nije rekla da si nas napustio, a znali smo. Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban čovjek. Mnogo njih te voli i poštuje. Govorio si: ‘Moja Lamia je muzički nadarena’. Mi bismo voljeli da si još uvijek tu s nama. Stvarno bismo voljeli. Svi nam govore da tako mora biti u životu, ali mi još uvijek želimo da si tu s nama. Volimo te tvoji Lamija i Belmin“, rekla je djevojčica kroz suze.

Njezine riječi izazvale su snažne emocije i dugi pljesak publike, a mnogi su jedva suzdržavali suze dok je govorila o svom voljenom djedu.

Legenda koja je obilježila generacije

Komemoraciji su prisustvovali brojni prijatelji, kolege, obožavatelji i članovi obitelji koji su se došli oprostiti od jedne od najvećih glazbenih ikona ovih prostora. Halid Bešlić, čiji su bezvremenski hitovi obilježili desetljeća, ostavio je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, ali i u srcima publike.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Obitelj slomljena, ali ponosna

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Dino i unuci među kojima je i Lamia, čije su riječi pokazale koliko im je djed značio. Osim nje, Halid ima i unuka Belmina-Kana, a obitelj se u emotivnim trenucima zahvalila svima koji su im pružili podršku.

„Lamijin govor pokazao je tko je Halid bio u privatnom životu – nježan, topli i predan obitelji. Bio je više od glazbene legende, bio je temelj svoje obitelji“, izjavio je blizak prijatelj obitelji nakon komemoracije.

