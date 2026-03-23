Thompsonova supruga pokazala djelić obiteljskog doma: Ni ona nije odoljela proljetnom trendu

Sandra Perković, supruga popularnog glazbenika Marka Perkovića Thompsona (59), putem svog Facebook profila dala je pratiteljima mali, ali šarmantan uvid u njihov obiteljski dom. Iako Sandra i Marko svoju privatnost pažljivo čuvaju unutar vlastita četiri zida, supruga pjevača odlučila je obožavateljima uljepšati dan fotografijom koja odiše proljetnom atmosferom.

Na fotografiji se ističe vaza puna žutih i bijelih tulipana, jednog od omiljenih proljetnih trendova brojnih Hrvatica. Uz fotografiju je Sandra napisala: "Proljeće je u zraku, mogu ga osjetiti posvuda", naglašavajući veselu i svježu atmosferu koja vlada u njihovom domu.

Interijerom prevladavaju sivo - bijeli tonovi

Osim cvijeća, fotografija je otkrila i detalje uređenja doma Perkovića. Interijerom, barem onim koji je vidljiv na fotografiji, dominiraju sivo-bijeli tonovi, dok posebnu pažnju privlači elegantan bijeli kamin koji dodatno unosi toplinu u prostor.

Inače, ova objava dolazi svega nekoliko dana nakon što su Sandra i Marko zajedno viđeni u Požega na svečanoj vojnoj prisezi njihove kćeri, Dive Marije Perković (18), što je dodatno pokazalo koliko obitelj i zajednički trenuci imaju važnu ulogu u njihovim životima.

Sandra je tako još jednom pokazala da, iako vole privatnost, znaju podijeliti trenutke iz svog doma na elegantan i profinjen način.

