Sandra Bagarić zablistala u Lisinskom: Jedan detalj bio je dovoljan za sav fokus

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sinoć je održan Božićni gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom", koji je i ove godine okupio niz uglednih uzvanika te ljubitelja tradicionalnih blagdanskih glazbenih programa.

Blagdansku atmosferu stvorila je pjevačica Zorica Kondža (65) koja je svojim izvedbama oduševila publiku i donijela dašak emocije. Ondje su također pjevali i operna pjevačica Sandra Bagarić (51), bivše Divasice Marija Husar Rimac (50) i Ivana Husar (48) te Nina Badrić (53).

Posebno se ondje istaknula Sandra Bagarić koja je za ovu prigodu odjenula majicu i hlače crne boje, a nije ništa neobično da je, s obzirom na to da je u pitanju bio božićni koncert, Sandra kao modni dodatak na majici imala veliku crvenu mašnu.

Publika je program ispratila dugim pljeskom, a večer je dodatno obilježilo i društvo brojnih poznatih uzvanika iz javnog, poslovnog i političkog života.

Među njima su bili nogometni trener i bivši nogometaš Zlatko Dalić (59)i njegova supruga, Davorka Dalić, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld, voditelj Joško Lokas (54) i Božo Skoko (49) i mnogi drugi.

Podsjetimo da nam je Sandra u veljači ove godine otkrila kako održava svoju liniju.

''U dobrom sam odnosu sa svojim tijelom i osluškujem njegove potrebe. Par puta tjedno odlazim na tržnicu, biram voće i povrće za svoju obitelj. Imam svog mesara, gdje imam neke male protekcije. Teta Anđela mi jednom tjedno donosi pedeset svježih jaja. Sokovnik i blender u našoj kuhinji svakodnevno rade, a ja sam majka kvočka koja obitelj okuplja za ručkom svaki dan i inzistiram na zajedničkim obrocima", rekla nam je tada, a više o tome pročitajte OVDJE.

