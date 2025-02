Sandra Bagarić otkriva tajnu dugog braka: 'Dobra i kvalitetna svađa rješava sve probleme'

Pjevačica i glumica Sandra Bagarić (50) već desetljećima gradi uspješnu karijeru na kazališnim daskama i koncertnim pozornicama. Osim što plijeni glasom i talentom, poznata je i po vedrom duhu te zaraznoj energiji. U sretnom je braku sa suprugom, pijanistom Darkom Domitrovićem (60), s kojim ima dvojicu sinova Marka (25) i Lovru (21). Unatoč brojnim obvezama, Sandra uspješno balansira između poslovnog i privatnog života, a nama je otkrila što joj pomaže u rješavanju stresa, kako održava vitku liniju te u čemu leži tajna uspješnog braka.

Kako ste? Kako ide na poslovnom planu? Na čemu trenutačno radite?

U iščekivanju proljeća kradem svaki sunčani dan da othodam svojih 10-15 km. Trenutačno u svojem matičnom Kazalištu Komedija igram u predstavama Jalta, Jalta i Ljepotica i zvijer, koje su na redovnom repertoaru. Sa suprugom Darkom nastupam koncertno. Ovo je period laganog zatišja, tako da tražim ljepotu oko sebe, zamotana u dekicu, gledajući neki dobar film. Utonem u san s dobrom knjigom i čekam da se probudim s prvim beharom.

Foto: Privatna arhiva

Iza vas je 30 godina glazbene karijere. Radite u kazalištu, ali i izvrsna ste operna pjevačica. Koliko vam kazalište i glazba znače u životu?

Dobila sam jako puno talenata… Na meni je da radim na njima i da ih dijelim. Dopadljiva ambalaža uvelike je olakšala moj probitak na scenu, ali u mom slučaju puno više igram na kartu vedrog karaktera, otvorenosti, temperamenta, iskrenosti i autentičnosti. Ne kopiram, svoja sam, volim se igrati, obožavam transformacije. Odabirom repertoara i uloga šaljem poruku svog životnog mota, kao npr. "Ja ljubim", "Život je lijep".

Do danas sam se okušala u svim scenskim formama, koketirala s mnogim žanrovima, pomicala svoje granice – od opere, operete, mjuzikla i dramskih uloga do žirija, TV sapunica, voditeljstva i zaštitnih lica raznih brendova. Sve sam to radila s velikim veseljem i odgovornošću te me sve to izgradilo u svestranu umjetnicu, koja je imala hrabrosti odškrinuti mnoga vrata i doći do simpatija publike, gledatelja i slušatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li vam nekad prenaporno kad vam se nagomilaju obveze? Kako se opuštate?

Ponekad znam pucati po šavovima, ali našla sam svoje metode kako se nositi sa stresom. Stresa se rješavam kada šetam šumom, kad osjetim povjetarac na svojoj koži, kada svojoj obitelji i sebi spremim slasni obrok, kad ležim na svojoj terasi na moru i gledam zvijezde padalice, kada u čistoj pidžami uronim u mirisnu postelju, kad učim neku novu kompoziciju koja me prodrma i probudi sva čula, kada se nasmijem nekoj gluposti i odmah je podijelim te nasmijem svog muža. Život je satkan od malih nevažno-važnih stvari koje se ne mogu kupiti.

Kako izgleda vaša beauty rutina? Što najčešće koristite ujutro, a što navečer?

Od prošle godine zaštitno sam lice kanadskog brenda prirodne kozmetike Scentuals. Prepoznali smo jedni u drugima obostrane vrijednosti – prirodnost i prirodnu kozmetiku. Ja sam "uljni" tip, obožavam suha ulja od glave do pete, naročito u zimskom periodu. Scentuals u ponudi ima prirodni vitamin C vrhunske kvalitete i zaista je za preporučiti, nakon kojeg stavljam njihov obnavljajući serum.

Na lice stavljam samo ono što mogu unijeti i u sebe. Moja baka Ružica naučila me da, kada jedem voće, malo se i natrackam njime po licu. Kada kupujem kreme, uvijek ih liznem – ne smiju me peckati niti biti kiselkaste. Po toj neobičnoj degustaciji prodavačice me već poznaju. Navečer volim staviti ulje od argana ili šipka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez čega ne izlazite iz kuće? Što se najčešće nalazi u vašoj torbi?

Blokić i olovka, u koje stalno nešto zapisujem i črčkam, mada mi moji ukućani kažu da to mogu napraviti i u mobitelu. Ali ja sam taktilni tip – volim papir, trag kemijske na papiru, rukopis koji puno govori o ljudima… Sunčane naočale. Ovisno o veličini torbice i prigodi, sadržaj je različit, ali najčešće su to minimalističke torbice oko struka, koje su praktične za moje kilometarske šetnje.

Kako održavate svoju liniju? Hranite li se zdravo ili ne pazite na pravilnu prehranu?

U dobrom sam odnosu sa svojim tijelom i osluškujem njegove potrebe. Par puta tjedno odlazim na tržnicu, biram voće i povrće za svoju obitelj. Imam svog mesara, gdje imam neke male protekcije. Teta Anđela mi jednom tjedno donosi pedeset svježih jaja. Sokovnik i blender u našoj kuhinji svakodnevno rade, a ja sam majka kvočka koja obitelj okuplja za ručkom svaki dan i inzistiram na zajedničkim obrocima.

Volim reći da imam dvije titule – Primadona i PrimadoMa. Ova druga mi je puno bitnija. Kada mi netko pokloni teglicu domaćeg ajvara ili džema, mojoj sreći nema kraja. Liniju održavam zahvaljujući dobroj genetici i umjerenosti u svemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Bez čega ne možete? Koji je vaš najveći porok?

Čokolada.

Sa suprugom ste zajedno 32 godine. Možete li nam odati u čemu je ključ uspješnog braka? Ima li tu puno kompromisa i odricanja?

Jučer smo proslavili 32 godine zajedno, u braku smo pet godina manje… Brak zahtijeva puno truda, odricanja, želje za koračanjem u istom smjeru i uvažavanja u različitostima. Brak je kao glazba – ima svoja krešenda i dekrešenda, molske i durske dionice, živuće pauze, rasplesane ritmove i mirnije trenutke, poneki disonantni ton, puno repeticija. Glazba koju mi stvaramo i komponiramo iz dana u dan podsjeća nas da zaljubljenost i strast prerastaju u ljubav s puno promišljanja, odgovornosti i planiranja zajedničkih trenutaka. Svjesni smo da imamo prošlost, uživamo u sadašnjosti i veselimo se zajedničkoj budućnosti. Zajedno dijelimo sve kućanske poslove, volimo naš dom, uživamo u našim jutarnjim ritualima ispijanja kave i čitanja portala. Ne rušimo jedno drugom autoritet u odgoju djece, poštujemo se u našim različitostima i nastojimo se ne podrazumijevati. Uvijek stojimo jedno drugom na raspolaganju kad je to potrebno.

Tko je tvrdoglaviji, vi ili suprug? Tko češće popušta u razmiricama?

Dobra i kvalitetna svađa rješava sve probleme. Treba se znati posvađati! Mi ne guramo ništa pod tepih. U posljednje vrijeme uopće se ne svađamo – žao nam je trošiti vrijeme na to jer, u suštini, većina svađa su nebitne i prolazne. Nakon tri desetljeća zajedničkog života naučili smo jedno drugom "čitati misli" te se vodimo onim "udri brigu na veselje". Uživamo plaziti jezik životu, raditi parodiju i truditi se što više smijati zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Vi ste zaprosili supruga, što nije baš uobičajeno. Mislite li da bi žene danas češće trebale preuzeti tu inicijativu?

Ne volim primati niti davati savjete. Da, ja sam ga zaprosila, bila sam brža, volim se natjecati. Mi smo u brak ušli zaista iz ogromne obostrane ljubavi. Povremeni potresi nas nisu uspjeli poljuljati; dapače, možda su nas i zbližili još više. Odlučili smo ulagati i rasti zajedno, pratiti se i pokušati ići istim smjerovima, biti podrška jedno drugome u životu. Naša glazbena pratnja je jedna bogata partitura, sa svim krešendima i dekrešendima, ad libitumima, koronama, pianima i fortima, povremenim modulacijama u puno boja. Još uvijek ispisujemo našu Sonatu od sna…

POGLEDAJTE VIDEO: Što o stereotipu da "Nema stranca do Bosanca" misle Enis Bešlagić, Ćiro Blažević i Sandra Bagarić