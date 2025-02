Plavokosoj zavodnici Luciji glazba teče kroz vene: Kako izgleda kći jednog od najpoznatijeg para s estrade?

Glazbenica Jadranka Ivaniš Yaya (50) i glazbenik Dubravko Ivaniš Ripper (58) jedan su od najpoznatijih parova hrvatske glazbene scene. Njihova zajednička priča traje više od dvadeset godina, a svoju ljubav okrunili su brakom desetog rujna 2001. godine u crkvi svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu. Na njihovom vjenčanju kumovao je Emil Tedeschi (57), dugogodišnji prijatelj iz gimnazijskih dana i osnivač Atlantic Grupe te suprug pokojne arhitektice Maje Tedeschi.

Jadranka je javnosti poznata kao prepoznatljiv glas grupe Jinx, dok je Dubravko frontmen benda Pips, Chips & Videoclips. Njihove karijere obilježene su brojnim uspjesima, a svojim radom značajno su utjecali na hrvatsku glazbenu scenu. Tijekom braka dobili su kći Luciju Ivaniš koja danas ima 21 godinu i talentom nastavlja obiteljsku glazbenu tradiciju.

Iako još uvijek gradi svoj put, Lucija se već aktivno uključila u svijet glazbe te često nastupa s očevim bendom i s majkom pjeva prateće vokala,a jedno vrijeme pisalo se kako planira nastaviti obrazovanje u inozemstvu i upisati Glazbenu akademiju u Nizozemskoj gdje joj je želja usavršiti sviranje klavira.

Lucija se već dokazala na pozornici izvodeći pjesmu "Ljubav" s albuma Dernjava tijekom koncerta Pipsa u Zagrebu. Njezini roditelji ponosni su na njezin trud i glazbeni talent, a otac Dubravko čak je izjavio kako bi volio da njegova kći jednog dana preuzme bend.

''Jako voli moj bend. To je stvarno fascinantno jer muzika koju ona sluša nema nikakve veze s Pipsima. Volio bih da moja kći preuzme Pipse. Naravno, to se neće dogoditi, ali u nekoj inačici i izvedenici vjerujem da bi i moglo. I to je zapravo ono što mi je najvažnije u životu'', rekao je Dubravko prošle godine za Diskografsku spajalicu.

