Preminula zvijezda 70-ih: Proslavila ju je legendarna pjesma 'Killing Me Softly...'

Američka pjevačica Roberta Flack, poznata po legendarnom hitu "Killing Me Softly with His Song", preminula je u 88. godini života, samo dva tjedna nakon što je obilježila svoj rođendan.

Vijest o njezinoj smrti obitelj je potvrdila putem medija, no nisu naveli uzrok. Ipak, njezin glasnogovornik je još 2022. godine potvrdio da je Flack bolovala od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), bolesti koja joj je onemogućila kretanje i govor, a 2018. godine pretrpjela je moždani udar.

"Srce nam je slomljeno što je naša voljena Roberta Flack preminula jutros, 24. veljače 2025. godine. Preminula je mirno, okružena obitelji. Roberta je pomicala granice i obarala rekorde. Bila je ponosna edukatorica", stoji u izjavi obitelji.

Od malena se bavila glazbom

Roberta Flack bila je jedna od najvećih zvijezda 1970-ih, a njeni hitovi "The First Time Ever I Saw Your Face“, "Killing Me Softly with His Song“ i "Feel Like Makin' Love“ bili su na vrhu Billboardove Hot 100 liste.

Rođena 1937. godine u Sjevernoj Karolini, Flack je započela glazbenu karijeru još kao dijete, kada je njezin otac pronašao stari klavir, obnovio ga i omogućio joj da počne svirati.

Prije nego se potpuno posvetila glazbi, završila je Howard University i radila kao učiteljica. Iako je svoj prvi album objavila 1969. godine, stekla je pravu popularnost tek nekoliko godina kasnije, kada je Clint Eastwood u svom filmu Play Misty for Me iskoristio njezin hit "The First Time Ever I Saw Your Face". Do trenutka kada je ALS ozbiljno utjecao na njezino zdravlje, Flack je snimila 15 albuma.

