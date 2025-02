Bivša supruga Charlija Sheena otkrila da je bila zlostavljana kao mlada glumica

Američka glumica Denise Richards (54) progovorila je o traumatičnom iskustvu seksualnog uznemiravanja koje je doživjela kao mlada glumica, ističući da je godinama šutjela zbog straha od posljedica. U razgovoru za People, 54-godišnja glumica osvrnula se na pokret #MeToo i njegov utjecaj na promjene u industriji zabave.

''Upozorili su me da, ako progovorim, nikada više neću raditi u ovom poslu. Bila sam mlada, ranjiva i tek sam započinjala karijeru iz snova. Bilo je zastrašujuće čuti da bi mi sva vrata mogla biti zatvorena," ispričala je Denise.

Foto: Instagram Denise Richards

Glumica je naglasila koliko je važno što danas žene imaju veću slobodu izražavanja i više zaštite nego ranije. "Da mi se isto dogodilo sada, sigurno bih reagirala drugačije. No, tada sam bila nepoznata, mlada i nesigurna, a industrija nije bila kao danas."

Glumica ima tri kćeri Sami (20) i Lole (19), koje ima s bivšim suprugom, američkim glumcem Charliejem Sheenom (59), te 13-godišnje Eloise, koju odgaja sa sadašnjim suprugom Aaronom Phypersom (52). Richards kaže da ju one inspiriraju da danas gleda na prošlost iz drugačije perspektive te da joj je tako lakše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moje kćeri su nevjerojatno jake i ponosna sam što znaju izreći svoje mišljenje. Kad ih gledam, poželim da sam i ja imala to samopouzdanje u njihovim godinama. Nikada nisam znala zauzeti se za sebe na način na koji one to mogu," priznala je.

Foto: Instagram Denise Richards

Denise Richards također je komentirala svoju odluku da otvori profil na platformi OnlyFans, nakon što je to učinila njezina najstarija kći Sami. Iako ne pregledavaju međusobne objave, podrška između majke i kćeri je snažna.

"Kada sam vidjela koliko kritika Sami dobiva, to me pogodilo – ne samo kao majku, već i kao ženu u industriji koja je često okrutna prema onima koje pokušavaju kontrolirati vlastitu sliku i tijelo," objasnila je glumica. "Cijeli život me percipiraju kao seks simbol, ali kada moja kći preuzme kontrolu nad svojim imidžem, napadaju je. Zato sam odlučila stati uz nju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje Zrinkin finalni lov na najveći uspjeh karijere: Evo što je ček do kraja sezone

Tekst se nastavlja ispod oglasa