Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, fanovi oduševljeni njegovim izgledom

Proslavljena operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić (52), ponovno je raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama, podijelivši intiman trenutak iz svog privatnog života. Povod je bio poseban - rođendan njezinog supruga, pijanista i skladatelja Darka Domitrovića, kojemu je uputila čestitku uz seriju fotografija s ljetnog odmora.

"Sretan rođendan mom mladiću, da uživamo okupani suncem s osmijesima na licu još mnogo ljeta. Živio", napisala je Sandra uz fotografije.

Ispod objave nanizale su se brojne čestitke prijatelja i pratitelja, a mnogi su primijetili neprolaznu mladolikost Sandrinog supruga. "Darko ne stari. Uvijek isti", jedan je od komentara koji potvrđuje da se mnogi slažu s pjevačicom. Iako lokacija nije označena, jedna je pratiteljica prepoznala prizore i uskliknula: "A Crikvaaaaa", dajući naslutiti da poznati par rođendan slavi upravo u Crikvenici.

Inače, Sandra i Darko Domitrović slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova ljubavna priča traje već gotovo tri desetljeća. Upoznali su se na Muzičkoj akademiji, gdje je on bio profesor, a vjenčali su se 1997. godine te zajedno imaju dva sina, Marka i Lovru.