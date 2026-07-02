FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MOJ MLADIĆ' /

Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, fanovi oduševljeni njegovim izgledom

Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, fanovi oduševljeni njegovim izgledom
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sandra i Darko Domitrović slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova ljubavna priča traje već gotovo tri desetljeća

2.7.2026.
14:19
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Proslavljena operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić (52), ponovno je raznježila svoje pratitelje na društvenim mrežama, podijelivši intiman trenutak iz svog privatnog života. Povod je bio poseban - rođendan njezinog supruga, pijanista i skladatelja Darka Domitrovića, kojemu je uputila čestitku uz seriju fotografija s ljetnog odmora.

"Sretan rođendan mom mladiću, da uživamo okupani suncem s osmijesima na licu još mnogo ljeta. Živio", napisala je Sandra uz fotografije.

Ispod objave nanizale su se brojne čestitke prijatelja i pratitelja, a mnogi su primijetili neprolaznu mladolikost Sandrinog supruga. "Darko ne stari. Uvijek isti", jedan je od komentara koji potvrđuje da se mnogi slažu s pjevačicom. Iako lokacija nije označena, jedna je pratiteljica prepoznala prizore i uskliknula: "A Crikvaaaaa", dajući naslutiti da poznati par rođendan slavi upravo u Crikvenici. 

Inače, Sandra i Darko Domitrović slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova ljubavna priča traje već gotovo tri desetljeća. Upoznali su se na Muzičkoj akademiji, gdje je on bio profesor, a vjenčali su se 1997. godine te zajedno imaju dva sina, Marka i Lovru.

Sandra BagarićSuprugRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike