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Prepoznajete li ovu opernu divu? Sandra Bagarić pokazala kako je izgledala u mladosti

Prepoznajete li ovu opernu divu? Sandra Bagarić pokazala kako je izgledala u mladosti
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Objava je emotivni presjek njihove dugogodišnje ljubavi, koja je započela još na Muzičkoj akademiji u Zagrebu

21.6.2026.
10:39
Hot.hr
Tomislav Miletic/PIXSELL
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Naša poznata operna pjevačica i glumica Sandra Bagarić (52) imala je nekoliko razloga za slavlje. Na prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe, sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila dirljivu posvetu suprugu, skladatelju i pijanistu Darku Domitroviću, povodom njihove godišnjice braka, spojivši tako tri posebna trenutka u jednoj objavi.

"Nema JA, bez TI", započela je Sandra svoju objavu uz seriju fotografija koje vode na putovanje kroz vrijeme, od zajedničkih početaka do danas. Među uspomenama se našao i video u kojem par pleše, savršeno ilustrirajući njezinu želju: "Da u životu plešemo uvijek u našoj koreografiji".

Objava je emotivni presjek njihove dugogodišnje ljubavi, koja je započela još na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je Domitrović bio studentici Bagarić viši korepetitor. Njihova ljubavna priča ima i romantičan preokret jer je upravo Sandra bila ta koja je zaprosila Darka, a u braku su od 1997. godine i imaju dva sina, Lovru i Marka.

Brojni pratitelji i prijatelji uputili su im čestitke. "Sretna godišnjica od vašeg dežurnog smetala na romantičnim zajedničkim putovanjima!", samo su neki od komentara. 

Sandra BagarićGodišnjicaSuprug
komentara
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