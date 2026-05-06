Sam Smith se zaručio za popularnog dizajnera koji je radio s Lady Gagom i Beyoncé

Sam Smith (33), britanski pjevač i kantautor, i Christian Cowan (32), britanski modni dizajner, navodno su se zaručili, piše američki Page Six. Vijest se proširila nakon što su zajedno viđeni na Met Gali 2026 u ponedjeljak, 4. svibnja.

"Presretni su, a koliko čujem, toliko su zaljubljeni", otkrio je izvor za Page Six.

Iako Smith nije nosio prsten, njegov je partner viđen s upečatljivim komadom nakita na prstenjaku, a navodno je riječ o Cartierovu prstenu sa žutim dijamantom.

Par je u vezi više od tri godine, a prvi put su povezani početkom 2023. kada su snimljeni zajedno u New Yorku.

Inače, Cowan modno djeluje ponajviše u New Yorku, gdje predstavlja svoje kolekcije i na Tjednu mode. Poznat je po odvažnim, glamuroznim i često scenski inspiriranim kreacijama. Dizajnira za vlastiti brend koji nosi njegovo ime te odijeva brojne svjetske zvijezde, poput Lady Gaga, Beyoncé i Miley Cyrus, za crveni tepih i nastupe.

