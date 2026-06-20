Sahranjena majka Momčila Bajagića Bajage

Glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (66) danas je na beogradskom Novom groblju ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. lipnja u 94. godini života. Posljednji ispraćaj održan je u krugu obitelji, najbližih prijatelja i kolega, koji su se okupili kako bi joj odali počast i oprostili se od nje.

U poslijepodnevnim satima održano je opijelo, nakon čega je uslijedila kremacija. Cijeli oproštaj protekao je u tišini i dostojanstvu, uz vidljivu tugu okupljenih, piše Kurir.

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Bajaga je često isticao kako su mu roditelji bili velika podrška.

''Mama i tata su me od početka podržavali u glazbi. Ona je bila ekonomistica, a on prvo vojni pa kasnije civilni pilot. Ali su razumjeli moje potrebe. Sjećam se kad je mama rekla: 'Što ako ta Riblja Čorba postane poznata, nikad nam neće oprostiti', rekao je svojedobno Bajaga u podkastu DOBpost.

''Kasnije sam se preselio sam i kada su vidjeli da mogu plaćati stan i uzdžavati sam sebe, bili su zadovoljni'', dodao je tada.