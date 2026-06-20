Sahranjena majka Momčila Bajagića Bajage
Bajaga je često isticao kako su mu roditelji bili velika podrška
Glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (66) danas je na beogradskom Novom groblju ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. lipnja u 94. godini života. Posljednji ispraćaj održan je u krugu obitelji, najbližih prijatelja i kolega, koji su se okupili kako bi joj odali počast i oprostili se od nje.
U poslijepodnevnim satima održano je opijelo, nakon čega je uslijedila kremacija. Cijeli oproštaj protekao je u tišini i dostojanstvu, uz vidljivu tugu okupljenih, piše Kurir.
Bajaga je često isticao kako su mu roditelji bili velika podrška.
''Mama i tata su me od početka podržavali u glazbi. Ona je bila ekonomistica, a on prvo vojni pa kasnije civilni pilot. Ali su razumjeli moje potrebe. Sjećam se kad je mama rekla: 'Što ako ta Riblja Čorba postane poznata, nikad nam neće oprostiti', rekao je svojedobno Bajaga u podkastu DOBpost.
''Kasnije sam se preselio sam i kada su vidjeli da mogu plaćati stan i uzdžavati sam sebe, bili su zadovoljni'', dodao je tada.