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TUGA U OBITELJI /

Sahranjena majka Momčila Bajagića Bajage

Sahranjena majka Momčila Bajagića Bajage
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Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Bajaga je često isticao kako su mu roditelji bili velika podrška

20.6.2026.
18:50
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
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Glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (66) danas je na beogradskom Novom groblju ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. lipnja u 94. godini života. Posljednji ispraćaj održan je u krugu obitelji, najbližih prijatelja i kolega, koji su se okupili kako bi joj odali počast i oprostili se od nje.

U poslijepodnevnim satima održano je opijelo, nakon čega je uslijedila kremacija. Cijeli oproštaj protekao je u tišini i dostojanstvu, uz vidljivu tugu okupljenih, piše Kurir. 

Sahranjena majka Momčila Bajagića Bajage
Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Bajaga je često isticao kako su mu roditelji bili velika podrška. 

''Mama i tata su me od početka podržavali u glazbi. Ona je bila ekonomistica, a on prvo vojni pa kasnije civilni pilot. Ali su razumjeli moje potrebe. Sjećam se kad je mama rekla: 'Što ako ta Riblja Čorba postane poznata, nikad nam neće oprostiti', rekao je svojedobno Bajaga u podkastu DOBpost.

''Kasnije sam se preselio sam i kada su vidjeli da mogu plaćati stan i uzdžavati sam sebe, bili su zadovoljni'', dodao je tada. 

 

BajagaMajkaSprovod
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