MORALNA PORUKA /

Miletić objavio fotografiju s Thompsonom uz Isusove riječi, objava oduševila pratitelje

Miletić objavio fotografiju s Thompsonom uz Isusove riječi, objava oduševila pratitelje
Foto: Patrik Macek/pixsell

Objava je brzo prikupila više od 11 tisuća lajkova i brojne pozitivne komentare

8.2.2026.
22:37
Hot.hr
Patrik Macek/pixsell
Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić (45), objavio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira s hrvatskim glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom (59). Fotografija je snimljena u Rijeci, gdje je Thompson u petak i subotu održao dva koncerta, a objava je brzo privukla pažnju javnosti.

Citat iz Biblije uz fotografiju

Uz zajedničku fotografiju, Miletić je citirao Isusa: "Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, nije više ni za što nego da se izbaci van da ju drugi gaze nogama. Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi, vodi nas tamo gdje Ti hoćeš. Do onog časa kada nas pozoveš da dođemo k Tebi."

Objava saborskog zastupnika prikupila je više od 11 tisuća lajkova. U komentarima su pratitelji ostavljali poruke podrške poput: "Bravo", "Vitezovi", "Samo jako" i "Divna slika". Brojni su istaknuli da im fotografija pokazuje Miletićevu i Thompsonovu povezanost s tradicijom i vjerom.

Thompson u Rijeci

Marko Perković Thompson održao je u Rijeci dva koncerta koja su privukla tisuće posjetitelja. Njegov glazbeni opus, poznat po domoljubnim i religijskim temama, često izaziva pažnju i šire javnosti.

