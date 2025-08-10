Tko je ljepotica koja ljubi slavnog vozača Formule 1? Završila je težak fakultet, a prepoznao ju je i Vogue

Alexandra Malena Saint Mleux (22) je influencerica, povjesničarka umjetnosti i modna ikona, poznata po vezi s vozačem Formule 1 Charlesom Leclercom. Rođena je 2002., a odrasla je između Francuske, Meksika i Monaka. Diplomirala je povijest umjetnosti na prestižnom École du Louvre, s fokusom na umjetnost 20. stoljeća, te je radila u aukcijskoj kući Hôtel Des Ventes de Monte-Carlo i na kulturnim projektima poput Monaco Art Weeka. Na društvenim mrežama, posebno TikToku i Instagramu, ima milijune pratitelja i objavljuje sadržaj vezan za modu, umjetnost i lifestyle. Prepoznata je kao jedna od “It-girls” F1 paddocka, a Vogue i Harper’s Bazaar ističu njezin sofisticirani, minimalistički stil.