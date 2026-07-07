FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MINI MAXIMUS' /

Russell Crowe pokazao sina za njegov 20. rođendan: Svi pričaju koliko nalikuje ocu

Russell Crowe pokazao sina za njegov 20. rođendan: Svi pričaju koliko nalikuje ocu
×
Foto: X/Screenshot

Slavni glumac Russell Crowe dirljivom je objavom čestitao sinu Tennyju rođendan i podijelio niz rijetkih zajedničkih fotografija

7.7.2026.
15:48
Hot.hr
X/Screenshot
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Slavni glumac Russell Crowe na društvenoj mreži X podijelio je dirljivu rođendansku čestitku za svog sina Tennysona, poznatijeg kao Tenny. Uz emotivne riječi, objavio je i seriju fotografija koje prikazuju njihovu bliskost kroz godine, a jedan detalj posebno je zabavio njegove obožavatelje.

Od bebe do mladića

"Prije dvadeset godina, u sedam minuta do sedam ujutro, ovaj nevjerojatni mladić stigao je u naše živote. Sretan rođendan, Tenny", napisao je Crowe uz objavu. Poruka je popraćena s tri fotografije koje nude intiman uvid u njihov odnos. Prva je nostalgična fotografija na kojoj mlađi Crowe s osmijehom drži malenog Tennyja u naručju. Druga prikazuje oca i sina kako zajedno jašu konje u prašnjavoj areni, dijeleći zajedničku strast.

Treća i najnovija fotografija snimljena je u teretani. Na njoj glumac i njegov sin poziraju u ogledalu, a Tenny pokazuje mišiće dok njegov otac ponosno fotografira. Ova fotografija najbolje prikazuje koliko je vremena prošlo i kako je Tenny izrastao u snažnog mladića koji nevjerojatno nalikuje ocu.

Gladijatorske šale i tople poruke

Upravo je fotografija iz teretane izazvala najviše reakcija. Obožavateljima nije promaknuo natpis "GLADIATOR" na Croweovoj majici, što je odmah potaknulo lavinu duhovitih komentara i memova povezanih s njegovom kultnom ulogom Maximusa. "Maximus Decimus Meridius i njegov sin, Minimus Decimus Meridius", glasio je jedan od popularnijih komentara. Drugi su se šalili kako bi se Tenny sada trebao zvati "Twenty" (dvadeset).

Osim šala, objava je prikupila i brojne tople čestitke i poruke podrške. Mnogi su hvalili njihov prisan odnos te komentirali Tennyjev izgled, ističući kako je "slavnu kosu očito naslijedio od oca". Objava je tako postala ne samo rođendanska čestitka, već i podsjetnik na glumčevu ostavštinu te dirljiv prikaz obiteljske ljubavi i ponosa.

Russell CroweSinRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike