Russell Crowe pokazao sina za njegov 20. rođendan: Svi pričaju koliko nalikuje ocu

Slavni glumac Russell Crowe na društvenoj mreži X podijelio je dirljivu rođendansku čestitku za svog sina Tennysona, poznatijeg kao Tenny. Uz emotivne riječi, objavio je i seriju fotografija koje prikazuju njihovu bliskost kroz godine, a jedan detalj posebno je zabavio njegove obožavatelje.

Od bebe do mladića

"Prije dvadeset godina, u sedam minuta do sedam ujutro, ovaj nevjerojatni mladić stigao je u naše živote. Sretan rođendan, Tenny", napisao je Crowe uz objavu. Poruka je popraćena s tri fotografije koje nude intiman uvid u njihov odnos. Prva je nostalgična fotografija na kojoj mlađi Crowe s osmijehom drži malenog Tennyja u naručju. Druga prikazuje oca i sina kako zajedno jašu konje u prašnjavoj areni, dijeleći zajedničku strast.

20 years ago today, at 7 minutes to 7am, this amazing young man arrived in our lives. Happy Birthday Tenny. pic.twitter.com/qAvgpsXJyH — Russell Crowe (@russellcrowe) July 7, 2026

Treća i najnovija fotografija snimljena je u teretani. Na njoj glumac i njegov sin poziraju u ogledalu, a Tenny pokazuje mišiće dok njegov otac ponosno fotografira. Ova fotografija najbolje prikazuje koliko je vremena prošlo i kako je Tenny izrastao u snažnog mladića koji nevjerojatno nalikuje ocu.

Gladijatorske šale i tople poruke

Upravo je fotografija iz teretane izazvala najviše reakcija. Obožavateljima nije promaknuo natpis "GLADIATOR" na Croweovoj majici, što je odmah potaknulo lavinu duhovitih komentara i memova povezanih s njegovom kultnom ulogom Maximusa. "Maximus Decimus Meridius i njegov sin, Minimus Decimus Meridius", glasio je jedan od popularnijih komentara. Drugi su se šalili kako bi se Tenny sada trebao zvati "Twenty" (dvadeset).

Osim šala, objava je prikupila i brojne tople čestitke i poruke podrške. Mnogi su hvalili njihov prisan odnos te komentirali Tennyjev izgled, ističući kako je "slavnu kosu očito naslijedio od oca". Objava je tako postala ne samo rođendanska čestitka, već i podsjetnik na glumčevu ostavštinu te dirljiv prikaz obiteljske ljubavi i ponosa.