Ruben Van Gucht uskoro će dobiti kćer: Njegova Charlotte ponosno pokazuje sve veći trbuščić

Nizozemski sportski novinar Ruben Van Gucht (38) i belgijska influencerica i autorica Charlotte Van Looy (31) ponovno su privukli pažnju javnosti, ovoga puta na jednom događanju u Belgiji, gdje su se pojavili usklađeni od glave do pete i vidljivo dobro raspoloženi. Razlog za osmijehe više je nego očit - par uskoro očekuje prinovu.

Van Looy je na Instagramu podijelila niz fotografija s događanja, a posebnu pažnju privukao je njezin trudnički trbuščić.

U elegantnoj tamnozelenoj haljini s visokim prorezom pokazala je da je trudnoća već u poodmakloj fazi, a prema procjenama nalazi se oko 27. tjedna.

Par očekuje djevojčicu, što znači da će Rubenov sin Mondo (3), kojeg je dobio tijekom braka s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42), uskoro postati stariji polubrat i dobiti polusestru.

Podsjetimo, vijest da Ruben Van Gucht očekuje dijete s plavokosom Belgijankom odjeknula je ubrzo nakon što je potvrđen njegov razvod od Blanke Vlašić, a dodatnu pozornost izazvala je činjenica da se za Charlotte doznalo još dok je belgijski sportski novinar bio u braku s proslavljenom Splićankom.