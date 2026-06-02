STIŽE CURICA /

Ruben Van Gucht uskoro će dobiti kćer: Njegova Charlotte ponosno pokazuje sve veći trbuščić

Ruben Van Gucht uskoro će dobiti kćer: Njegova Charlotte ponosno pokazuje sve veći trbuščić
Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Dok javnost i dalje komentira njihov odnos, Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy su se na jednom događanju u Belgiji pojavili nasmijani i zaljubljeni

2.6.2026.
8:32
Hot.hr
Nizozemski sportski novinar Ruben Van Gucht (38) i belgijska influencerica i autorica Charlotte Van Looy (31) ponovno su privukli pažnju javnosti, ovoga puta na jednom događanju u Belgiji, gdje su se pojavili usklađeni od glave do pete i vidljivo dobro raspoloženi. Razlog za osmijehe više je nego očit - par uskoro očekuje prinovu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Looy je na Instagramu podijelila niz fotografija s događanja, a posebnu pažnju privukao je njezin trudnički trbuščić.

U elegantnoj tamnozelenoj haljini s visokim prorezom pokazala je da je trudnoća već u poodmakloj fazi, a prema procjenama nalazi se oko 27. tjedna.

Par očekuje djevojčicu, što znači da će Rubenov sin Mondo (3), kojeg je dobio tijekom braka s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42), uskoro postati stariji polubrat i dobiti polusestru.

Podsjetimo, vijest da Ruben Van Gucht očekuje dijete s plavokosom Belgijankom odjeknula je ubrzo nakon što je potvrđen njegov razvod od Blanke Vlašić, a dodatnu pozornost izazvala je činjenica da se za Charlotte doznalo još dok je belgijski sportski novinar bio u braku s proslavljenom Splićankom.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
