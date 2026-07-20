RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović čeka treće dijete, otkrila nam: 'Stiže nam curica Rosa'

U domu RTL-ove reporterke Maje Lipovšćak Garvanović (35) i njezina supruga Tomislava posljednjih mjeseci vlada posebno vesela atmosfera. Obitelj, koju čine i šestogodišnja kći Mila te četverogodišnji sin Dan, uskoro će postati bogatija za još jednog člana.

RTL-ova novinarka u slatkom je iščekivanju trećeg djeteta, a ekskluzivno za Net.hr otkrila je da u obitelj stiže još jedna djevojčica. U razgovoru za naš portal ispričala je kako je proteklo prvo tromjesečje trudnoće, kako su na sretnu vijest reagirali stariji brat i sestra te tko je odabrao ime za prinovu.

Foto: Privatni album

Stiže djevojčica Rosa

Kako nam je otkrila na početku razgovora, njihova djevojčica na svijet treba stići upravo u vrijeme božićnih blagdana.

"Termin je za Božić pa se malo nekad našalim prošli Božić sam radila, a ovaj budem rodila. (smijeh) Stiže nam curica, jako joj se svi veselimo, Mila, starije dijete, ima hrpu pitanja, već joj želi kupovati odjeću i obuću kad smo u šopingu, a Dan je pak jako ponosan što će biti stariji braco. Čim smo mu rekli odmah je svima u vrtiću sve proširio, ispričao. Prate sve fotografije s ultrazvuka pa pričaju drugima kako je beba prvo bila mala točkica, pa malo veća i veća... jedino ih brine, s obzirom na to da stiže za Božić hoće li dobiti samo seku ili još koji poklon. (smijeh)"

Budući roditelji već su odabrali i ime za svoju djevojčicu.

"Imamo i ime, imali smo ga i prije nego smo saznali spol, dok evo muško ime nikako nismo mogli smisliti. Mila i Dan su htjeli da bude Ana, ali smo ih suprug Tomislav i ja nagovorili da prihvate ime koje smo mi odabrali, a to je Rosa."

Foto: Privatni album

'Mučnine su me zaobišle'

Za razliku od prve dvije trudnoće, ova je, kaže, protekla znatno mirnije, barem kada je riječ o prvom tromjesečju.

"Za razliku od prve dvije trudnoće, prvo tromjesečje ove, treće, prošlo je bez ikakvih simptoma. Prije sam čitala o takvim trudnoćama, bez mučnina, averzija prema hrani i slično, a sada sam evo napokon to iskusila, tako da tek sad vjerujem da takve, lagane, trudnoće postoje. Mučnine su me zaobišle, trenirala sam, kretala se, zdravo se hranila kao i uvijek i baš uživala iako mi je trebalo da se naviknem na činjenicu da sam stvarno trudna kako eto nije bilo klasičnih simptoma."

Otkrila je i koje su je trudničke želje pratile tijekom prvih mjeseci trudnoće.

"Kad kažem zdravo sam se hranila - to nije bilo tako teško, jedan od cravingsa su mi kuhana jaja koja i inače jedem, čak i u redakciji pa kolege otvaraju prozore. (smijeh) Međutim, tamo negdje u drugom mjesecu trudnoće palo mi je na pamet da kuhana jaja usitnim vilicom i pomiješam s ABC sirom, dobije se super namaz koji svako jutro od tada doručkujem uz tortilju ili integralne krekere. Još jedna od trudničkih želja bile su mi taške, to je tradicionalno slavonsko jelo, kao knedlice plosnate punjene marmeladom od šljiva i posipane orasima. Muževa baka, koja inače živi u Đeletovcima, u okolici Vinkovaca, kad je čula da mi se to jede - napravila ih je za izvoz! Hvala baki Ani!"

U slatkom iščekivanju

Iako je ovo njezina treća trudnoća, priznaje da ju je jedan zdravstveni problem ipak nakratko zabrinuo.

"Treća mi je trudnoća i skroz sam opuštena i baš uživam u svakom danu. Jedino što me malo brinulo i što je obilježilo ovu trudnoću je moj problem s glasnicama i to što sam morala na operaciju. Utvrđen mi je polip još tamo krajem travnja, tada sam već bila trudna, pa kad je došla vijest da ću morati operirati, bila sam malo zabrinuta moram priznati. Međutim, evo sad je i ta operacija iza mene, uspješno smo ju beba i ja podnijele. Nadam se da je to jedina briga i da ćemo do kraja nastaviti uživati."

Obitelj Lipovšćak Garvanović tako će krajem godine dobiti još jednu djevojčicu, a Maja priznaje kako se svi, od roditelja do mališana, s nestrpljenjem pripremaju za dolazak male Rose.