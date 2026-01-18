FREEMAIL
VIRALNI VIDEO /

Rihanna udarena pred hotelom: Društvene mreže bruje o reakciji pjevačice

Foto: Josiahw/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Na viralnoj snimci vidi se kako Rihanna izlazi iz hotela u pratnji tjelohranitelja, kada se vrata iznenada zaljuljaju unatrag i udare je

18.1.2026.
14:33
Hot.hr
Josiahw/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Rihanna (37) je doživjela malu, nekima neugodnu, a drugima urnebesnu nezgodu prilikom izlaska iz hotela u New Yorku, a snimka je u rekordnom roku preplavila društvene mreže.

Popularna pjevačica boravila je u gradu zbog svog partnera A$AP Rockyja, s kojim ima troje djece, a koji se pripremao za svoj debitantski nastup u emisiji Saturday Night Live povodom promocije četvrtog albuma Don’t Be Dumb. Par je prethodnih dana viđen na brojnim izlascima – od večera do glamuroznih partyja, a Rihanna je i ovaj put privlačila poglede svojim stilom i karizmom.

No, jedan trenutak ispred hotela Four Seasons zasjenio je sve modne kombinacije. Na viralnoj snimci vidi se kako Rihanna izlazi iz hotela u pratnji tjelohranitelja, kada se vrata iznenada zaljuljaju unatrag i udare je.

Umjesto neugodne reakcije, 37-godišnja zvijezda sve je okrenula na šalu – nasmiješila se i dobacila tjelohranitelju: „Kakav ste vi džentlmen.“

Njezina opaska odmah je izazvala lavinu komentara. Dok su jedni stali na Rihanninu stranu i poručili da je tjelohranitelj jednostavno trebao pridržati vrata, drugi su istaknuli da to zapravo nije njegov posao.

Foto: Blayzenphotos/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Izazvala lavinu reakcija 

„On je njezin tjelohranitelj, a ne dečko. Trebala bi znati razliku“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Trebao se instinktivno okrenuti i pridržati vrata. Treba mi muškarac koji zna napraviti male stvari bez da mu se govori.“

Ipak, većina se složila u jednom – Rihanna ništa nije mislila ozbiljno, već se samo našalila u svom prepoznatljivom stilu.

„Kakav dobar humor“, napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: „Obožavam što se uvijek zna nasmijati, čak i kad se dogodi ovako nešto.“

Još jednom je pokazala zašto je mnogima omiljena – čak i nezgode pretvara u simpatične viralne trenutke.

 

 

