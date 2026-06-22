Ricky Martin pokazao koliko ga je oduševila Hrvatska: 'Moj ured u Puli'

U pulskoj Areni slavni glazbenik Ricky Martin u petak je priredio spektakl za pamćenje, a sada je na svojim društvenim mrežama podijelio dojmove iz Hrvatske. Globalna glazbena ikona i kralj latino popa objavio je djelić atmosfere i privatnih trenutaka i s balkanske turneje, koja je obuhvatila i Srbiju, za svojih gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu. Njegova opsežna objava, koja u formi foto-dnevnika sažima tjedan ispunjen glazbom, putovanjima i odmorom, posebno je odjeknula među domaćom publikom, pruživši rijedak uvid u život jedne od najvećih svjetskih zvijezda.

Od beogradskog Pobjednika do pulske Arene

Martin je u objavi kronološki sažeo svoje putovanje koje ga je vodilo od Beograda, gdje je 16. lipnja nastupio na Belgrade River Festu, do Pule. Kroz pažljivo odabranu seriju od 14 fotografija i jednog kratkog videa, obožavateljima je pružio intiman uvid u svoj boravak u regiji. Među fotografijama se ističu one snimljene ispred monumentalnog spomenika Pobjednik na Kalemegdanu, jednog od najprepoznatljivijih simbola srbijanske prijestolnice, čime je odao počast gradu u kojem je započeo svoju regionalnu turneju.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ipak, najviše pažnje hrvatskih pratitelja privukle su scene iz Pule, gdje je 19. lipnja održao spektakularan koncert u povijesnoj Areni. Portorikanac nije krio oduševljenje antičkim zdanjem, pa je uz fotografiju prepunog amfiteatra pod zvjezdanim nebom napisao "Hvala, Hrvatska!", a na drugoj, umjetničkoj crno-bijeloj fotografiji na kojoj pozira u kamenim hodnicima, dodao je: "Moj ured u Puli!".

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Upravo je pulska Arena, jedan od najočuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu izgrađen u prvom stoljeću, poslužila kao veličanstvena pozornica za njegov nastup, a fotografije pokazuju kako Martin upija energiju povijesnog zdanja koje je nekad bilo poprište gladijatorskih borbi. Svoj odmor na Jadranu dočarao je i kratkim videom raka na stijeni uz kristalno čisto more.

'Tjedan je bio bomba'

"Pjevao sam, putovao, hodao, plivao, smijao se... i uspio je selfie u ogledalu. Ponovit ću. Tjedan je bio bomba", napisao je pjevač na španjolskom, savršeno opisavši raznolikost svojih iskustava. Objava vješto isprepliće glamurozne trenutke s pozornice, gdje ga vidimo u punom pjevačkom zanosu, s opuštenim, gotovo svakodnevnim prizorima. Tu su fotografije na kojima se sunča na plaži, ležerno sjedi na klupi u parku zadubljen u mobitel te neizostavni selfiji iz ogledala koji su postali zaštitni znak društvenih mreža. Svoju zaigranu stranu pokazao je na selfiju s prijateljem na kojem obojica poziraju s "pačjim usnama". Posebno dirljiv trenutak zabilježen je na fotografiji njegove djece koja s leđa promatraju čaroban zalazak sunca s mola, otkrivajući njegovu očinsku stranu.

Brojne fotografije bez majice otkrile su njegove prepoznatljive tetovaže i besprijekornu formu i u pedesetima, što je izazvalo lavinu komplimenata. Obožavatelji i poznati prijatelji obasuli su ga porukama divljenja. Martin, koji je uz glazbenu karijeru ostvario i zapaženu glumačku, za koju je zaradio i nominaciju za nagradu Emmy, ovim je potezom pokazao svoju pristupačniju stranu, spajajući ulogu svestranog umjetnika s trenucima običnog života.

Svojom objavom Ricky Martin nije samo dokumentirao uspješne koncerte, već je poslao i prekrasnu razglednicu iz Hrvatske i Srbije, potvrdivši da je njegova balkanska avantura bila pun pogodak. Nakon Pule, pjevač je najavio put u Italiju, ostavljajući obožavatelje diljem svijeta u iščekivanju novih glazbenih i putopisnih priča sa svoje europske turneje.