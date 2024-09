Razvela se čak 12 puta, a navodno je bila velika ljubav Bore Čorbe: Znate li tko je pjevačica?

Na domaćoj, ali i svjetskoj javnoj sceni, česti razvodi postali su sasvim uobičajena pojava. Zbog prirode posla, stalnih putovanja i pritiska, mnogi poznati odlučuju okončati svoje veze. Naravno, postoje i oni koji su to učinili iz sasvim drugih razloga.

Među njima se svakako ističe nekoć popularna pjevačica Maja Odžaklijevska, koja s razlogom nosi "titulu" kraljice razvoda.

Kako mediji navode, Maja je prošla kroz čak 12 prekida s partnerima, a ono što je posebno intrigantno jest činjenica da su razlozi za svaki razvod gotovo identični.

Foto: Instagram Maja Odžaklijevska

U jednom intervjuu za srpske medije otvoreno je progovorila o svom privatnom životu, priznajući da je kroz godine imala mnogo muškaraca, ali da je lako ulazila u veze, kao i što ih je lako napuštala.

"Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj moment da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u vreće za smeće i kažem: 'Stvari su ti ispred'. Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao'", izjavila je Maja.

Velika ljubav Bore Čorbe?

Nakon smrti legendarnog Bore Čorbe, srpska pjevačica Maja Nikolić u medije je iznijela "tajnu" o Borinoj ljubavi prema Odžaklijevskoj.

"Majo, oprosti mi što ću reći sad ovu tajnu dugu preko 50 godina. Maja Odžaklijevska je bila njegova velika ljubav kad su bili baš mladi, on onako visok, zgodan, a ona sa svojih 155 centimetara - bili su odličan par. Sve je prštalo od emocija i ljubavi između njih dvoje. Pjesmu 'Neke su žene pratile vojnike' je posvetio njoj", rekla je pjevačica.

Foto: YouTube Maja Odžaklijevska

Unatoč tvrdnjama Nikolićeve, Odžaklijevska je vezu s pokojnim pjevačem demantirala.

"Da sam ja bila velika ljubav Bore Đorđevića vi biste to do sada znali. Nemojte se hvatati za izjave Maje Nikolić. To je moj komentar", rekla je pevačica koja je svoj odnos s Borom opisala kao prijateljski.

