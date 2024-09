Pogledajte kako danas izgleda fatalna Biljana koju je Bora Čorba obožavao

U životu svakog umjetnika postoji ona posebna osoba čija ljubav ostavlja neizbrisiv trag, kako na srcu, tako i u pjesmama. Upravo je to Branisavu Đorđeviću poznatijem kao Bori Čorbi bila Biljana Nevajda Šević. Prije više od 50 godina bila je jedna od najtraženijih manekenki na području bivše Jugoslavije, trideset reklama je snimila samo u Sloveniji, a tih godina slovila je za jednu od najfatalnijih žena.

Biljana je u svijet manekenstva zakoračila slučajno, a zbog visine i vitkog tijela se još u mladosti izdvajala. Prije nego što je napravila prve korake na pisti, bavila se gimnastikom, sportom u kojem je također postizala zavidne rezultate. Međutim, njezina prirodna ljepota i elegancija nisu mogli ostati neprimijećeni pa se 1968. godine počela profesionalno baviti manekenstvom , ostavivši gimnastičke snove iza sebe.

Jedan od najzanimljivijih dijelova njezine prošlosti, koji se često spominje u medijima, bila je njezin odnos s Borom Đorđevićem, poznatim rock muzičarom. U vrijeme kada je Biljana bila na vrhuncu svoje ljepote i slave, Bora je bio fasciniran njome, do te mjere da ju je opisivao kao fatalnu ženu u svom životu. Ipak, tada mlada Biljana nije u potpunosti shvaćala koliko je duboko utjecala na njega. S godinama, ovaj dio njene prošlosti postao je zanimljiva anegdota koja svjedoči o njenoj karizmi i neodoljivosti.

Danas, Biljana s osmijehom gleda na sve što je postigla. Svjesna je da su sva ta iskustva, ma koliko različita bila, sastavni dijelovi njezina životnog mozaika koji je čini onim što je danas – ispunjena, sretna i zadovoljna žena. U jednom intervjuu za srpske medije svojedobno je prepričala kako je je izgledao trenutak kada joj je Bora posvetio pjesmu.

“Bila je večer. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo “Pod lipom” da mi pročita pjesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem, kad tamo… Baš kao u pjesmi: “Dok stoji za šankom delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete”. Sjednemo za stoll i on mi onako u dahu, iz svoje čuvene bilježnice, u koju je pisao stihove, pročita: “Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmeši kada me vidiš, ostani đubre do kraja” – ispričala je Biljana pa dodala:

“U prvi mah mi je to “đubre” zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to “đubre” zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se svidjela pjesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sjećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na vjenčanju. Uopće me nije dotaknulo”, rekla je nekadašnja manekenka četrdeset godina nakon izlaska pjesme.

