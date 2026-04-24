Raznježili milijune objavom o malenom princu: Kate i William pokazali koliko je Louis narastao

Najmlađi sin princa i princeze od Walesa, princ Louis, jučer je proslavio svoj osmi rođendan, a ponosni roditelji Kate i William su, slijedeći svoju tradiciju, na službenom Instagram profilu podijelili novi, preslatki portret malenog princa koji je odmah osvojio simpatije javnosti.

Na novoj fotografiji mladi princ pozira s osmijehom, gledajući izravno u kameru. Riječ je o portretu snimljenom od prsa prema gore, a kako otkrivaju britanski mediji, fotografiju je snimio poznati fotograf Matt Porteous tijekom nedavnog obiteljskog odmora u Cornwallu.

Uz sliku stoji jednostavna i topla poruka: "Sretan rođendan, Louis! Danas osam!".

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki iz cijelog svijeta.

"Sretan rođendan, prinče Louis, iz Amerike!", "Predivan dječak koji je prava zraka sunca", "Sretan ti rođendan, mali prinče", samo su neki od tisuća komentara ispod objave. Mnogi su istaknuli kako Louis izrasta u šarmantnog dječaka te su pohvalili odluku para da podijeli ovaj osobni trenutak s javnošću.

Uz fotografiju, par je podijelio i kratku video montažu koja prikazuje Louisa kako se bezbrižno igra na plaži, kopa po pijesku i skače u vodu, pokazujući svoju zaigranu narav.

Rijedak uvid u život kraljevske djece

Objavljivanje rođendanskih portreta postala je omiljena tradicija za princa i princezu od Walesa, pružajući javnosti rijedak uvid u odrastanje njihove djece: princa Georgea, princeze Charlotte i malenog slavljenika Louisa. Ove osobne objave omogućuju javnosti da vidi djecu u opuštenijem, obiteljskom okruženju, daleko od strogih protokola i službenih dužnosti koje ih čekaju u budućnosti.

Dok slave privatne obiteljske trenutke, William, kao prijestolonasljednik, i Catherine nastavljaju s ispunjavanjem svojih brojnih kraljevskih obveza. Par, koji će uskoro, 29. travnja, proslaviti i svoju 15. godišnjicu braka, ima ispunjen raspored za 2026. godinu. Očekuje ih sudjelovanje na važnim događajima poput tradicionalne vojne parade "Trooping the Colour" u lipnju i teniskog turnira u Wimbledonu, a nagađa se i o mogućoj turneji po Sjedinjenim Američkim Državama.

