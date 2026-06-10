Rastresena glumica Tracy Shaw otkrila kroz što prolazi nakon kemoterapije: 'Snage više nema'

Britanska glumica Tracy Shaw (52), poznata po ulozi Maxine Peacock u kultnoj britanskoj sapunici Coronation Street, objavila je da je završila u bolnici.

Oglasila se na Instagramu deset dana nakon završetka ciklusa kemoterapije, podijelivši s pratiteljima svoje iskustvo te teške emotivne trenutke kroz koje prolazi.

Naime, glumica tvrdi da su ju liječnici bili uvjerili da je njezino stanje stabilno te su joj propisali dodatnu terapiju. U objavi je naglasila kako se njezino zdravstveno stanje pogoršalo nakon posljednjeg ciklusa kemoterapije.

Očajna glumica na Instagramu je priznala kako više "nema snage" nakon što je hitno bila prebačena u bolnicu zbog nuspojava kemoterapije. Također je otkrila da je u trenutku krize bila sama kod kuće te je bila prisiljena tražiti pomoć susjeda.

Opisala je i svoj klasičan dan borbe protiv bolesti,ističući da se suočava s ozbiljnim fizičkim posljedicama

"Deseti je dan, sin mi je morao ići na vjenčanje. Mislila sam da ću moći sama, ali završila sam na hitnoj. Snage više nema. Zamišljala sam da ću imati barem tjedan dana predaha nakon kemoterapije", podijelila je glumica.

Shaw je otkrila i kako se bori s probavnim tegobama i infekcijama, te da je prehranu morala smanjiti na minimum.Prema ranijim informacijama, nalazi su pokazali prisutnost HER2 proteina, što potiče nekontroliran rast i brzo širenje raka. Nakon kemoterapije očekuju ju operativni zahvati uklanjanja kvržica i limfnih čvorova, kao i daljnja radioterapija.