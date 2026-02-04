Princeza Kate progovorila o raku, strahu i iscrpljenosti u video poruci

Kate Middleton (44), britanska princeza od Walesa i supruga prijestolonasljednika princa Williama (43), u osobnoj video poruci povodom Svjetskog dana borbe protiv raka otvoreno je progovorila o vlastitom iskustvu s bolešću. Nakon što joj je 2024. godine dijagnosticiran rak, Kate se danas nalazi u remisiji, a svoju je poruku posvetila svima koji prolaze kroz slično iskustvo.

U videu je poručila oboljelima da nisu sami te istaknula kako je put kroz bolest ispunjen strahom i iscrpljenošću, ali i trenucima snage, dobrote i duboke povezanosti s drugima.

'To nije linearan put'

Princeza je naglasila da rak ne pogađa samo oboljele, već i njihove obitelji, prijatelje i sve one koji im stoje uz bok. Istaknula je kako je to iskustvo često nepredvidivo i emocionalno zahtjevno.

„Rak dira toliko mnogo života. Ne samo pacijenata, nego i onih koji hodaju uz njih. Kako svi koji su to prošli znaju, taj put nije linearan“, poručila je Kate. Dodala je kako je Svjetski dan borbe protiv raka podsjetnik na važnost brige, razumijevanja i nade.

Video poruku prate kadrovi s njezina posjeta londonskoj bolnici Royal Marsden, gdje je boravila u siječnju, na dan kada je javnosti potvrdila da je u remisiji. Posljednjih mjeseci Kate se postupno vraća javnim kraljevskim dužnostima.

Nedavno je samostalno posjetila zapadni Wales, gdje joj je jedna građanka uputila riječi podrške i poželjela brz oporavak. Kate joj je zahvalila i poručila kako joj susreti s ljudima „čine dobro za dušu“.

Poruke podrške i iz palače

Dan ranije, poruku povodom Svjetskog dana borbe protiv raka objavio je i kralj Charles III. (77), britanski kralj, koji se također suočava s dijagnozom raka od veljače 2024. godine. U svojoj je izjavi istaknuo koliko ga je dirnula zajednica brige i podrške koja okružuje oboljele.

Kralj je posebno zahvalio liječnicima, medicinskim sestrama, istraživačima i volonterima koji neumorno rade na spašavanju i poboljšanju života pacijenata. U prosincu je otkrio kako mu se terapija ove godine može smanjiti zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti i uspješnom liječenju.

