Princ William zaplakao pred kamerama: Udovica se prisjetila traumatičnih trenutaka

Princ od Walesa zaplakao je pred kamerama u razgovoru s udovicom koja je u razmaku od samo pet dana izgubila i sina i supruga. U iskrenom razgovoru objavljenom povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, princ William jedva je zadržavao suze dok se Rhian Mannings prisjećala traumatičnih trenutka. Naime, njezin sin umro je od teške upale pluća sa samo godinu dana, što je bio povod samoubojstvu njezinog muža nekoliko dana nakon.

„Samo bih voljela da ga mogu posjesti ovako i reći mu: ‘Zašto nisi došao k meni?’ Propustio je toliko radosti, a mi bismo bili dobro. Mislim da je to ono najteže – znati da bismo na kraju bili dobro”, rekla je. Primijetivši kako Williamu naviru suze na oči, upitala ga je je li dobro. „Oprostite“, odgovorio joj je William, primivši je za ruku. „Samo... teško je postaviti takva pitanja.“, dodao je. „Ne, u redu je. Samo... imate djecu, i znate kako je... teško je. I sami ste doživjeli gubitak“, rekla je Rhian utučeno.

Zaklade i mreže podrške

Njih dvoje su se prvi put upoznali 2017. godine, kada je Rhian trčala Londonski maraton za kampanju Heads Together zaklade kraljevske obitelji. Sada su se ponovno susreli povodom predstavljanja novog Nacionalnog mrežnog programa za prevenciju samoubojstava, koji William i Kate Middleton pokreću s ciljem promjene načina na koji se o samoubojstvu govori i kako se ono može spriječiti. Rhian je u međuvremenu osnovala humanitarnu organizaciju za pomoć osobama koje su doživjele gubitak, a Kraljevska zaklada princa Williama donirat će milijun funti za razvoj Nacionalne mreže za prevenciju samoubojstava, piše BBC.

Uz šalicu čaja u njezinoj kuhinji, razgovarali su o razornim posljedicama samoubojstva i o tome kako je Rhian uspjela ponovno izgraditi život sa svoje dvoje djece, Hollie (17) i Isaacom (16). „Život vam može zadati strašne udarce, ali razgovor i nada pomažu da nastavite dalje“, rekla je Rhian, na što ju je William upitao kako je uspjela nastaviti dalje. „Kad se osvrnem, ne znam ni sama kako smo preživjeli... Još se često brinem što će nam sutra donijeti, ali pokušavam biti racionalna i misliti pozitivno. Sve što želim jest da moja djeca budu sretna.“, zaključila je. „Najbolji način za sprječavanje samoubojstva jest razgovor. Razgovarajte o tome rano, s onima koje volite i kojima vjerujete, s prijateljima. Hvala vam što ste o tome svemu progovorili“, kazao je William na kraju susreta.

