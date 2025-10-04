Princ William otkrio kako je razvod roditelja utjecao na njega: 'Pokušavaš ne činiti iste pogreške'

U razgovoru u putopisnoj seriji koju vodi kanadski glumac Eugene Levy (78), princ William (43) je otkrio koliko mu je važno djeci pružiti stabilan, siguran i topao dom – nešto što, kako kaže, nije imao dok je odrastao.

Za njega i njegovu suprugu Kate Middleton (43), prioritet je stvoriti obiteljsko okruženje koje počiva na osjećaju pripadnosti i emocionalne sigurnosti, piše People.

Foto: Profimedia

Svojoj obitelji želi veću sigurnost

"Mislim da je jako važno da se ta atmosfera stvori kod kuće. Morate imati tu toplinu, taj osjećaj sigurnosti, ljubavi. Sve to mora biti tu", rekao je William.

U razgovoru se osvrnuo i na razvod njegovih roditelja dok je još bio dijete. "Moji roditelji su se razveli kada sam imao 8 godina, tako da je to kratko trajalo," izjavio je i dodao kako je upravo to iskustvo utjecalo na njegovu odluku da svojoj djeci osigura drukčije odrastanje.

Princeza Diana i tadašnji princ Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981. godine te su već tijekom osamdesetih postali poznati po napetim odnosima. Jedan od najvećih izvora problema bila je Charlesova dugogodišnja veza s Camillom Parker Bowles. Bračni par je 1992. objavio da se razvode.

Foto: Profimedia

Godine koje su uslijedile bile su obilježene javnim previranjima, uključujući i Dianin sada već legendarni intervju s Martinom Bashirom 1995., u kojem je izjavila: "Bilo nas je troje u ovom braku pa je bilo malo gužve." Razvod je finaliziran 28. kolovoza 1996.

William je u intervjuu naglasio kako su te lekcije iz prošlosti utjecale na njegov život: "Uzmeš to i učiš iz toga. Pokušavaš se pobrinuti da ne činiš iste pogreške kao tvoji roditelji. Mislim da svi pokušavamo to učiniti i samo želim ono što je najbolje za moju djecu, ali znam da drama i stres dok si mali stvarno utječu na tebe kad si stariji."

Foto: Profimedia

Osim obiteljskih odnosa, princ od Walesa komentirao je i veliki pritisak medija na članove kraljevske obitelji. Iz vlastitog iskustva zna koliko je teško nositi se s neprestanim zanimanjem javnosti. "Dok sam odrastao, vidio sam to kod svojih roditelja. Mediji su tada bili tako nezasitni. Teško je sada razmišljati o tome, ali bili su mnogo nasrtljiviji. Htjeli su svaki detalj koji su mogli dobiti, a bili su u svemu, doslovno posvuda. Znali bi stvari, bili bi posvuda", prisjetio se.

Istaknuo je da mu je zaštita privatnosti njegove obitelji jedan od prioriteta: "Ako to dopustiš, šteta koju može nanijeti tvom obiteljskom životu može biti ogromna i zato sam se zakleo da se to nikada neće dogoditi mojoj obitelji. Zato zauzimam čvrst stav prema granicama koje sam postavio i borit ću se protiv onih koji ih pokušaju prijeći."

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'