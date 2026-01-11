Prijovićka, Cardi B, Gisele Bündchen...: Evo koliko košta zlatna haljina koja savršeno ističe obline

Haljina koju je Aleksandra Prijović (30) nosila na nastupu za doček Nove godine u Sava centru među slavnima je pravi hit. Naime, samo nekoliko mjeseci nakon rođenja kćeri, Prijović je svojom vitkom i fit linijom zadivila javnost. Kada se na dočeku Nove godine pojavila u uskoj, dugoj, zlatnoj haljini koja savršeno ističe obline, na društvenim mrežama nizali su se komplimenti.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Nosila ju i poznata manekenka

Svjetski poznata manekenka i aktivistica brazilskog podrijetla Gisele Bündchen (45) istog je mjeseca zasjala baš u toj kreaciji za božićni "cocktail party" u Sao Paulu. Riječ je o kreaciji modne kuće Schiaparelli.

"Ova duga, pripijena haljina s visokim ovratnikom pletena je od brončanog pletiva s bakrenim laminiranim premazom koji stvara efekt zmijskih ljuski. Ukrašena je lepršavim rukavima i okruglim metalnim gumbima zlatnog tona duž središnjeg prednjeg dijela", stoji u opisu haljine. Načinjena je većinom od viskoze, a cijena je "prava sitnica". Na službenoj stranici te kuće, cijena ove popularne haljine iznosi 7200 eura.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Cardi B istaknula obline

Američka reperica i glumica Cardi B (33) u studenom je na društvenim mrežama otkrila da je sa svojim dečkom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, dobila sina. Dva mjeseca od poroda, Cardi B se vratila svojim uobičajenim obavezama, a obožavatelji su primijetili da odlično izgleda.

Prije nekoliko dana papparazziji su ju uslikali u Los Angelesu baš kada je nosila tu haljinu. Za razliku od prethodnih dama, Cardi B je u toj kreaciji naročito istaknula stražnjicu, što su istaknuli i komentatori na društvenim mrežama. Iako nije dobila toliko komplimenata kao svoje prethodnice, najbolje je da sami prosudite kako joj stoji.

