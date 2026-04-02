Misteriozna smrt: Stravično ubojstvo pjevačice prije deset godina potreslo je Srbiju

Na današnji dan prije deset godina pjevačica Jelena Marjanović Krsmanović brutalno je ubijena na nasipu u naselju Crvenka u Borči, gdje je sa suprugom Zoranom Marjanovićem i tada petogodišnjom kćeri Janom došla kako bi trčala.

Kako je Zoran tada ispričao, on i Jana su polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava, a ona je džogirala ispred njih. Zoran je oko 20 sati, tri sata nakon što je, kako je utvrđeno, pjevačica ubijena, pozvao 192 kako bi prijavio njen nestanak, pisali su srpski mediji. Policija je sutradan pronašla njezin mobitel, a onda i gumicu za kosu… Nedaleko od tog mjesta i od mjesta gdje ju je posljednji put suprug vidio dok je trčala, u kanalu je pronađeno i njezino tijelo zatrpano lišćem. Utvrđeno je da je nasmrt pretučena, tako što ju je ubojica udarao u potiljak dok nije izdahnula.

Za ubojicom se tragalo godinu i po dana, a onda je Zoran uhićen u rujnu 2017. godine i od tada je bio jedini osumnjičen za ovaj zločin. Tužiteljstvo je prikupilo dokaze i podiglo je optužnicu protiv njega, a on je cijelo vrijeme negirao da je ubio suprugu.

Optužnica protiv Zorana se na kraju svela na tri ključna stupa dokaza, a svaki dokaz je obrana žestoko napadala, piše srpski info.

Digitalni tragovi: Isključivanje telefona i lociranje u 17:04 na mjestu ubojstva. Obrana je tvrdila da ovo prostorno-vremensko vještačenje uopće nije precizno.

Krv u “Mercedesu”: Jelenina krv izoliranog DNK profila na naslonu stražnjeg sjedala. Obrana je uzvratila argumentom da se ne može utvrditi starost te mrlje krvi te isticala da u rani na Zoranovoj ruci uopće nije bilo Jeleninog DNK.

Blato s nasipa: Specifično blato koje se mijenja na nekoliko metara podudaralo se na Zoranovim hlačama, mjestu zločina i u Jeleninoj kosi. Obrana je to opravdavala Zoranovim sudjelovanjem u potrazi.

Suđenje je izazvalo veliki interes javnosti. U srpnju 2022. godine Zoran je prvostupanjski osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. No, onda se dogodilo nešto što je šokiralo Srbiju. Žalbeni sud u Beogradu iduće godine određuje da se glazbenika odmah pusti na slobodu navodeći da prvostupanjski sud nije dokazao kako posredni dokazi izravno ukazuju na sam čin ubojstva.

Početkom 2024. godine suđenje je krenulo iznova, a Zoran Marjanović našao se na slobodi, odakle i danas prisustvuje novim ročištima, piše spomenuti srpski portal.

