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Preminuo slavni francuski DJ Kavinsky: Pronađen je mrtav u svom domu

Preminuo slavni francuski DJ Kavinsky: Pronađen je mrtav u svom domu
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Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Proslavio se kultnim hitom Nightcall i nastupom na zatvaranju Olimpijskih igara, a vijest o njegovoj smrti potresla je obožavatelje diljem svijeta

29.7.2026.
13:08
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
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Francuski DJ i producent Kavinsky, pravim imenom Vincent Belorgey, preminuo je u 50. godini života. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u utorak navečer u njegovu domu u Parizu, potvrdilo je tamošnje tužiteljstvo, pišu svjetski mediji. 

Vlasti su odmah otvorile istragu kako bi utvrdile točan uzrok smrti. Prema prvim informacijama, na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt ili sumnjive okolnosti, no istraga i obdukcija trebale bi dati konačne odgovore.

Preminuo slavni francuski DJ Kavinsky: Pronađen je mrtav u svom domu
Foto: PJB/Sipa Press/Profimedia

Glazbeni umjetnik, rođen kao Vincent Belorgey, autor je pjesme "Nightcall" iz 2010. godine, koji se pojavljuje i u filmu "Drive" (2011.) redatelja Nicolasa Windinga Refna s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi. Tu pjesmu na Olimpijadi je izveo s mladom, belgijskom pjevačicom Angèle.

Preminuo slavni francuski DJ Kavinsky: Pronađen je mrtav u svom domu
Foto: Thibaud Moritz/AFP/Profimedia

Rođeni Parižanin, Kavinsky je bio ključna figura francuske Touch elektro glazbene scene, uz glazbenike poput Daft Punk.Sa svijetom filma bio je povezan i prije suradnje na filmu "Drive" zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji i prijateljstvu s glazbenikom i DJ-jem, kasnije i redateljem Quentinom Dupieuxom. U prijateljevu filmu "Steak" (2007.), u kojem se pojavljuje i njegova glazba, Kavinsky se okušao i kao glumac. Nedavno se pojavio i u Netflixovom francuskom filmu "Banger" s Vincentom Casselom.

Tijekom glazbene karijere objavio je dva albuma. Debitantski album "OutRun" objavio je 2013. godine. Devet godina kasnije izašao je i "Reborn". Njegov najpoznatiji hit "Nightcall" mjesto je našao na spomenutom prvom albumu, koji je nadahnut video igrama osamdesetih, policijskim serijama poput Miami Vicea te filmovima Darija Argenta.

KavinskyDjSmrtIznenadna Smrt
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