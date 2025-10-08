Preminuo radijski i televizijski voditelj Drago Rubala

Drago Rubala, liječnik i dugogodišnji radijski i televizijski voditelj, preminuo je u 77. godini života, a javnosti je ostao u sjećanju kao promicatelj tradicijske hrvatske glazbe, javlja Radio Banovina.

Rubala je bio prepoznatljivo lice Radija Velika Gorica i Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih, a vodio je i emisiju na televiziji Z1. Po struci liječnik, neko je vrijeme obnašao funkciju ravnatelja zagrebačke ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Rubala je ostao poznat i po svojoj predanosti tamburaškoj glazbi i očuvanju kulturne baštine, što je obilježilo velik dio njegove karijere u medijima.

"In memoriam: dr. Drago Rubala (1948. – 2025.) S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi. Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru.", piše u opisu objave.

