Neutješna Sejda ne može se pomiriti s Halidovim odlaskom: Ove riječi slamaju srce

Sarajevo je zavijeno u crno nakon smrti legendarnog pjevača narodne glazbe Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života. Njegova supruga Sejda Bešlić, s kojom je dijelio pola stoljeća života, teško podnosi gubitak voljenog supruga.



Kako Kurir doznaje, kada su joj rekli da je Halid preminuo, neutješna Sejda navodno je kroz suze izgovorila bolne riječi: “Eto mene brzo kod tebe, stari moj.”

Supruga je lošeg zdravstvenog stanja

Za spomenuti srpski portal oglasio se i jedan menadžer koji je otkrio detalje.

“Cijelo Sarajevo plače. Ma, cijeli Balkan. Što da vam kažem, prijatelj me zove i plače. Bliski prijatelji pričaju da je supruga teško podnijela vijest. I ona je lošeg zdravstvenog stanja. To je veliki stres, znate. Oni su se jako voljeli. Kaže da će brzo k njemu. Tu su unuci da je čuvaju i oni će je čuvati onako kako je Halid želio. To je bila tako skladna obitelj da vam ne mogu opisati. Čekamo da nam kažu kada će biti sprovod. Ovome se nismo nadali'', ispričao nam je jedan menadžer iz Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svijet glazbe, dok je Sejda tada radila u tvornici čokolade. Ubrzo nakon vjenčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila obitelji.

