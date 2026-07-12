Preminula legenda talijanske kancone: Peppino di Capri bio je miljenik i hrvatske publike
Proslavljeni glazbenik preminuo je u 87. godini života na otoku Capriju
Legendarni talijanski pjevač, pijanist i skladatelj Peppino di Capri preminuo je u 87. godini nakon duge bolesti. Umro je u subotu na svom voljenom otoku Capriju, u vili Castiglione, mjestu koje je inspiriralo njegovo umjetničko ime. Bio je simbol poslijeratne Italije koja je otkrivala novi i bezbrižniji način života. Njegova karijera je ostavila neizbrisiv trag, a trajala je više od šest desetljeća.
Svirao vojnicima tijekom Drugog svjetskog rata
Rođen 1939., umjetnik pravog imena Giuseppe Faiella, od malena je pokazivao velik talent. Kao četverogodišnji dječak svirao je vojnicima stacioniranim na Capriju tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Profesionalna karijera započela mu je krajem pedesetih godina, kada je osnovao sastav Peppino di Capri i Suoi Rockers. U tom periodu postao je jedan od prvih talijanskih izvođača koji su spojili tradicionalnu napuljsku melodičnost s modernim ritmovima koji su stizali iz Amerike.
Uspjeh za uspjehom
Šezdesetih godina nizao je hitove kojima je osvojio srca publike. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama bile su "St. Tropez Twist" i romantična balada "Roberta", a imao je toliko velik utjecaj da su ga i Beatlesi pozvali da im nastupi kao predgrupa kada su imali turneju u Italiji 1965. godine.
Ostavio je i dubok trag na prestižnom glazbenom festivalu u Sanremu, gdje je dva puta odnio pobjedu s pjesmama "Un grande amore e niente piu" i "Non lo faccio piu".
Radi njegove smrti posebno je bio emotivan njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik, glazbenik Tullio De Piscopo: "S tobom odlazi naša povijesna memorija, ambasador talijanske glazbe u svijetu. Danas ne mogu pronaći riječi jer je bol prevelika. Gubim prijatelja, suputnika u glazbi i životu", napisao je.
Legendarni glazbenik iza sebe je ostavio tri sina. Njegov posljednji ispraćaj održao se u nedjelju, u bivšoj katedrali Santo Stefano na Capriju.