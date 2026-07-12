Preminula legenda talijanske kancone: Peppino di Capri bio je miljenik i hrvatske publike

Legendarni talijanski pjevač, pijanist i skladatelj Peppino di Capri preminuo je u 87. godini nakon duge bolesti. Umro je u subotu na svom voljenom otoku Capriju, u vili Castiglione, mjestu koje je inspiriralo njegovo umjetničko ime. Bio je simbol poslijeratne Italije koja je otkrivala novi i bezbrižniji način života. Njegova karijera je ostavila neizbrisiv trag, a trajala je više od šest desetljeća.

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Svirao vojnicima tijekom Drugog svjetskog rata

Rođen 1939., umjetnik pravog imena Giuseppe Faiella, od malena je pokazivao velik talent. Kao četverogodišnji dječak svirao je vojnicima stacioniranim na Capriju tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Profesionalna karijera započela mu je krajem pedesetih godina, kada je osnovao sastav Peppino di Capri i Suoi Rockers. U tom periodu postao je jedan od prvih talijanskih izvođača koji su spojili tradicionalnu napuljsku melodičnost s modernim ritmovima koji su stizali iz Amerike.

Uspjeh za uspjehom

Šezdesetih godina nizao je hitove kojima je osvojio srca publike. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama bile su "St. Tropez Twist" i romantična balada "Roberta", a imao je toliko velik utjecaj da su ga i Beatlesi pozvali da im nastupi kao predgrupa kada su imali turneju u Italiji 1965. godine.

Ostavio je i dubok trag na prestižnom glazbenom festivalu u Sanremu, gdje je dva puta odnio pobjedu s pjesmama "Un grande amore e niente piu" i "Non lo faccio piu".

Radi njegove smrti posebno je bio emotivan njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik, glazbenik Tullio De Piscopo: "S tobom odlazi naša povijesna memorija, ambasador talijanske glazbe u svijetu. Danas ne mogu pronaći riječi jer je bol prevelika. Gubim prijatelja, suputnika u glazbi i životu", napisao je.

Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/Profimedia

Legendarni glazbenik iza sebe je ostavio tri sina. Njegov posljednji ispraćaj održao se u nedjelju, u bivšoj katedrali Santo Stefano na Capriju.