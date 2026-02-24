FREEMAIL
U 71. GODINI /

Preminuo glumac kultne američke komedije 'Osveta šmokljana'

Preminuo glumac kultne američke komedije 'Osveta šmokljana'
Foto: Carla Van Wagoner/Alamy/Profimedia

Robert Carradine je tijekom karijere ostvario niz zapaženih uloga na filmu i televiziji, a publika ga je posebno zavoljela kao simpatičnog autsajdera Lewisa Skolnicka u hit-komediji iz 80-ih godina

24.2.2026.
8:57
Hot.hr
Carla Van Wagoner/Alamy/Profimedia
Američki glumac Robert Carradine, najpoznatiji po ulogama u kultnoj komediji 'Osveta šmokljana' i popularnoj Disneyjevoj seriji Lizzie McGuire, preminuo je u 71. godini života.

U službenom priopćenju obitelj je navela kako je Carradine godinama živio s bipolarnim poremećajem te su izrazili nadu da će dijeljenje ove vijesti pomoći u podizanju svijesti o izazovima mentalnog zdravlja.

„S dubokom tugom moramo podijeliti da je naš voljeni otac, djed, ujak i brat Robert Carradine preminuo“, poručila je obitelj Carradine u izjavi za Deadline u ponedjeljak.

Carradine je tijekom karijere ostvario niz zapaženih uloga na filmu i televiziji, a publika ga je posebno zavoljela kao simpatičnog autsajdera Lewisa Skolnicka u hit-komediji iz 80-ih godina. Njegov rad ostavio je trajan trag u pop-kulturi, a kolege i obožavatelji opraštaju se od glumca koji je obilježio generacije gledatelja.

Obitelj je naglasila važnost otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju, ističući kako se nadaju da će Robertova priča potaknuti razumijevanje i podršku osobama koje se suočavaju s bipolarnim poremećajem i drugim mentalnim poteškoćama.

Pogledajte video: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

GlumacSmrt
