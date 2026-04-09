Preminuo glumac Michael Patrick (35), zvijezda 'Igre prijestolja'

Irski glumac Michael Patrick, poznat po ulozi u hit seriji Igra prijestolja i brojnim kazališnim predstavama, preminuo je u 35. godini života nakon borbe s bolešću motornog neurona. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Naomi Sheehan. Patrick, kojeg su prijatelji i obitelj od milja zvali Mick, preminuo je mirno okružen svojim najbližima.

'Riječi ne mogu opisati koliko smo slomljeni'

Vijest o Patrickovoj smrti podijelila je njegova supruga Naomi u dirljivoj objavi na Instagramu. "Sinoć nas je Mick tužno napustio. Bolest motornog neurona dijagnosticirana mu je 1. veljače 2023. godine. Prije deset dana primljen je u hospicij, gdje se o njemu brinuo nevjerojatan tim. Preminuo je mirno, okružen obitelji i prijateljima", napisala je uz fotografiju s njihovog vjenčanja.

Dodala je kako je Mick bio inspiracija svima koji su ga imali priliku upoznati, ne samo tijekom bolesti, već i kroz čitav život. "Živio je život ispunjenije od bilo koga. Radost, bogatstvo duha, zarazan smijeh. Bio je pravi titan riđe kose. Riječi ne mogu opisati koliko smo slomljeni", stoji u njezinoj objavi. Svoju poruku zaključila je citatom irskog pjesnika Brendana Behana, kojeg je Mick volio: "Najvažnije stvari na svijetu su imati nešto za pojesti, nešto za popiti i nekoga tko te voli."

Hrabra borba i prkos bolesti

Michaelu Patricku bolest je dijagnosticirana u veljači 2023. godine. Bolest motornog neurona progresivni je neurološki poremećaj koji uništava motorne neurone, stanice koje kontroliraju ključne mišićne aktivnosti poput hodanja, disanja, govora i gutanja, pišu strani mediji. Tragičnu dimenziju njegovoj borbi daje i činjenica da je od iste bolesti preminuo i njegov otac dok je Michael bio tinejdžer.

Unatoč teškoj dijagnozi, Patrick je nastavio raditi s nevjerojatnom snagom.Početkom ove godine, u svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, podijelio je s pratiteljima tešku odluku da se neće podvrgnuti traheostomiji, operativnom zahvatu koji bi mu produžio život.

Karijera koja je pomicala granice

Iako ga mnogi pamte po ulozi u šestoj sezoni Igre prijestolja, Michael Patrick bio je prije svega cijenjeni kazališni glumac. Diplomirao je na Cambridgeu i ostvario zapažene uloge u Royal Shakespeare Company. Njegova karijera dosegla je vrhunac upravo nakon dijagnoze.

Godine 2024. ušao je u povijest kao prvi glumac s invaliditetom u Irskoj koji je u invalidskim kolicima odigrao naslovnu ulogu u predstavi Richard III u Lyric Theatreu u Belfastu. Za tu je izvedbu, koju je adaptirao sa svojim dugogodišnjim suradnikom Oisínom Kearneyjem, dobio prestižnu nagradu Stage Awards.

