Publika ga pamti iz 'Indiane Jonesa' i 'Harryja Pottera': Preminuo glumac Michael Byrne

Britanski glumac Michael Byrne, kojeg publika pamti po ulogama u filmskim hitovima 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod' te 'Harry Potter i Darovi smrti – 1. dio' preminuo je u 82. godini života.

Vijest o njegovoj smrti objavio je People, navodeći da je Byrne preminuo 20. lipnja. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Tijekom impresivne karijere koja je trajala više od šest desetljeća, londonski glumac ostvario je niz zapaženih sporednih uloga u nekim od najpoznatijih svjetskih filmskih ostvarenja. Publika ga je mogla gledati i u filmu 'Sutra nikad ne umire' iz serijala o Jamesu Bondu, kao i u Oscarom nagrađenom spektaklu 'Hrabro srce'.

Ipak, mnogima će zauvijek ostati u sjećanju kao nacistički pukovnik Ernst Vogel iz filma' Indiana Jones i posljednji križarski pohod' iz 1989. godine, u kojem je glumio uz Harrisona Forda i Seana Conneryja. Mlađe generacije pamte ga i po ulozi starijeg Gellerta Grindelwalda u filmu 'Harry Potter i Darovi smrti – 1. dio iz 2010. godine'.

Karijera duga više od 60 godina

Michael Byrne ostao je aktivan gotovo do samog kraja života. Posljednjih godina pojavio se u televizijskoj seriji The Phoebus Files iz 2023., kao i u hvaljenim serijama C.B. Strike i drami Bodies.

Prije nego što je ostvario zapaženu filmsku karijeru, glumački put započeo je na kazališnim daskama. Već 1963. godine pridružio se Nacionalnoj kazališnoj družini koju je vodio legendarni Laurence Olivier, nastupajući u londonskom kazalištu Old Vic. Kasnije je ostvario brojne uloge i na pozornicama londonskog West Enda.

Jedan od posljednjih kazališnih nastupa imao je 2018. godine u predstavi Marija Stuart prema djelu Friedricha Schillera.

Televizijsku karijeru počeo je graditi još tijekom 1960-ih, pojavljujući se u serijama poput 'No Hiding Place' i 'Silent Playground'.

Iza Michaela Byrnea ostala je supruga Carole, s kojom je bio razdvojen, ali koja se brinula o njemu u posljednjim godinama života, njihove kćeri Tara i Bryony te troje unučadi – Tom, Chloe i Jasmine.