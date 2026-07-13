Preminula Snježana Vego, modna vizionarka koja je odjenula Rivu za pobjedu na Eurosongu

Hrvatska modna i umjetnička scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih imena. U 71. godini života preminula je modna dizajnerica, kostimografkinja i dugogodišnja sveučilišna profesorica Snježana Vego, najpoznatija po kostimima koje je osmislila za grupu Riva tijekom njihove povijesne pobjede na Eurosongu 1989. godine.

Vijest o njezinoj smrti objavljena je u ponedjeljak, a posljednji ispraćaj održat će se 16. srpnja u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Foto: Facebook

Rođena u Zagrebu 1956. godine, Vego je završila odjevni dizajn na Višoj tekstilnoj školi te diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. Tijekom bogate karijere sudjelovala je na više od 50 modnih događanja i izložbi te surađivala s brojnim kazalištima i televizijskim kućama kao kostimografkinja. Generacijama studenata prenosila je svoje znanje kao profesorica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Iako je ostavila značajan trag u hrvatskoj modi i kazalištu, široj javnosti ostat će najpoznatija po kostimima za grupu Riva, koja je s pjesmom Rock Me Hrvatskoj donijela jedinu pobjedu na Eurosongu. Za nastup u švicarskoj Lausannei osmislila je prepoznatljiv vizualni identitet grupe, a posebnu je pažnju posvetila detaljima kako bi kostimi što bolje funkcionirali pod reflektorima velike pozornice.

Foto: Facebook

Godinama kasnije prisjetila se i jedne anegdote sa snimanja. Naime, pjevačica Emilija Kokić (58) nije se željela ošišati na kratko kako je bilo zamišljeno za nastup, pa je Vego odlučila prva sjesti u frizerski stolac i ošišati se kako bi je ohrabrila. Taj je potez, kako je kasnije govorila, pomogao zaokružiti vizualni identitet koji je ostao zapamćen kao dio jednog od najvećih uspjeha hrvatske glazbene scene.

Iza Snježane Vego ostali su suprug Žarko, kći Lana i unuci. Njezin odlazak ostavio je velik trag u svijetu mode, umjetnosti i obrazovanja, gdje će ostati zapamćena po kreativnosti, predanosti i autentičnom umjetničkom izričaju.