Preminula poznata glumica: Zbog uloge u popularnom filmu bila je nominirana za Oscara

U 85. godini života preminula je glumica i dobitnica Zlatnog globusa Sally Kirkland, potvrdio je njezin predstavnik Michael Greene za TMZ.

Tužne vijesti stižu nakon što je tijekom vikenda bila smještena u bolnici u Palm Springsu u Kaliforniji. Predstavnik je dodao da je Kirkland posljednju godinu života bolovala od demencije, a na njenoj GoFundMe stranici navedeno je da je nedavno pala pri čemu je zadobila ozljede rebara i stopala.

Dolazi iz ugledne obitelji

Sally se rodila u New Yorku, kao kći modne urednice magazina Vogue Sally Kirkland i trgovca metalima Fredrica M. Kirklanda. Svoje glumačko umijeće usavršavala je na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti. Kirkland je 1964. godine prepoznata kao jedna od „13 najljepših žena“ Andyja Warhola, a 1968. postala je prva glumica koja se potpuno naga pojavila na sceni u off-Broadway predstavi "Sweet Eros".

Foto: Mediapunch/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Gotovo dvadeset godina kasnije je osvojila Zlatni globus za glavnu ulogu u filmu "Anna", a za istu ulogu nominirana je i za Oscara. Tijekom svoje karijere odigrala je više od 200 uloga. Među njezinim značajnijim projektima su "Charlie’s Angels", "JFK" i "Bruce Almighty". Kirkland je također bila mentorica tisućama mladih glumaca, uključujući neke od najvećih zvijezda poput Barbre Streisand, Sandre Bullock i Lize Minnelli.

