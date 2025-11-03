Preminula slavna glumica Diane Ladd

Diane Ladd, cijenjena američka glumica i majka oskarovke Laure Dern, preminula je u dobi od 89 godina. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je upravo Dern, koja je u emotivnoj izjavi za američke medije danas otkrila da je njezina majka umrla u miru, u svom domu u Ojaiju u Kaliforniji, piše The Guardian.

"Moja nevjerojatna heroina i moja majka, Diane Ladd, preminula je jutros pored mene, u svom domu u Ojaiju, Kalifornija", napisala je 58-godišnja glumica. "Bila je najveličanstvenija kći, majka, baka, glumica, umjetnica i empatična duša koju su, čini se, mogli stvoriti samo snovi. Bili smo blagoslovljeni što smo je imali. Sada leti sa svojim anđelima."

Kako je izgledala karijera Diane Ladd?

Rođena 29. studenog 1935. u Laurelu, u saveznoj državi Mississippi, Ladd je umjetničku karijeru započela vrlo mlada. Nakon preseljenja u Hollywood, odlučila je skratiti prezime iz Ladner u Ladd te ubrzo počela graditi reputaciju talentirane glumice. Tijekom pedesetih i šezdesetih godina pojavila se u popularnim televizijskim serijama kao što su "Naked City" i "Perry Mason", a prvu zapaženu filmsku ulogu ostvarila je 1966. u drami "The Wild Angels", gdje je glumila uz Nancy Sinatru, Petera Fondu i svog budućeg supruga Brucea Derna.

Pravi proboj doživjela je 1974. godine u filmu Martina Scorsesea "Alice Doesn't Live Here Anymore", u kojem je tumačila brbljavu konobaricu Flo. Ta joj je uloga donijela prvu nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu, a film je kasnije poslužio kao inspiracija za uspješnu televizijsku seriju "Alice". Upravo je za tu seriju Ladd 1981. osvojila Zlatni globus.

Tijekom bogate karijere ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima kao što su "Something Wicked This Way Comes", "Ghosts of Mississippi", "28 Days" i "Joy", a publika ju je pamtila i po nastupima u serijama "Kingdom Hospital" i "Chesapeake Shores".

